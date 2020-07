Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, interviene il marito di Eva Hengel per massacrare Alessia” “Alessia non ti dimenticare …

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip che sta tenendo più piede in questa estate 2020 è, certamente , quello che vede come protagonisti Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino e, di riflesso ma neanche troppo, Belen e Paolo Calabresi, rispettivamente moglie e marito dei due diretti interessati.

A dire la loro in questa vicenda stanno intervenendo più persone o giornalisti che rivelano indiscrezioni o anche il mondo del web che si sta schierando ora da una parte ora dall’altra.

Ma anche persone vicine alla coppia che smentiscono nel modo più fermo che una relazione clandestina ci sia stata.

Stefano e Alessia smentiscono l’accusa

Se Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si sono precipitati a smentire categoricamente la presunta liason, anche se poco creduti, Belen nonostante già in dolce compagnia di Gianmaria Adinolfi e Paolo Calbresi stanno evidentemente soffrendo per ciò che è accaduto e sta tutt’ora accadendo. Le due smentite dei diretti interessati non hanno molto convinto ma anche la smentita di Belen che ha sostenuto che tra lei e Alessia Marcuzzi ci sia stima reciproca,ha lasciato un po’ scettici, mentre si sa per certo che il marito della Marcuzzi è fuori di sè dalla rabbia, sia per la vicenda in sè sia per come vede soffrire la moglie.

Alcuni giornali, per citarne alcuni, Dagospia e Oggi hanno fatto rivelazioni assai dettagliate che hanno fatto pensare, a chi le ha lette, che la verità fosse quella sostenuta da loro anche perché questi giornali sostengono che le loro fonti siano vicinissime alle persone coinvolte.

L’intervento del marito di Eva Hengel

C’è anche chi, in questa situazione, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa come il marito di Eva Hengel.

Ricordiamo brevemente che durante una delle conduzioni de L’isola dei famosi di Alessia Marcuzzi ci fu un polverone quando Eva Hengel, uno dei naufraghi, svelò che un altro naufrago, Francesco Monte fumava la marjuana.

Alessia Marcuzzi non diene molto credito a Eva Hengel e con lei arrivò ad un duro scontro e le due donne si accusarono reciprocamente. Oggi, il marito, Massimiliano Caroletti ha fatto una story su Instagram: ha postato una foto di Belen, Stefano e Alessia e haaggiunto la seguente didascalia: “Per non dimenticare “Eva non fare la morale a me, perché io a te non l’ho mai fatta … e te credo“.

Fino ad ora Alessia Marcuzzi non ha né commentato né risposto.