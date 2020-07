Stefano e Alessia, dopo le smentite dal social arriva una foto che rimette tutto in discussione

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi non ne potranno più di dover dar conto di ciò che hanno o non hanno fatto, se si sono incontrati in modo clandestino o meno.

I giornali non parlano d’altro e loro, certamente non staranno vivendo serenamente questo momento in cui, nonostante le smentite di tutti i diretti interessati e di amici vicino ai due, la gente non riesce a credere che sia stato tutto inventato.

Il matrimonio di Stefano e Belen e poi arriva Alessia

Dopo una crisi che è durata abbastanza a lungo, dopo che Belen aveva avuto una storia con Iannone, marito e moglie si sono ritrovati e, per la gioia del piccolo Santiago sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto.

Tutto sembrava filare liscio e i due pareva avessero anche voglia di allargare la famiglia ma poi è arrivata la bomba.

Una sera una lite furibonda ha messo fine al matrimonio, Stefano ha fatto le valige ed è andato via di casa e dal giorno dopo sui social è apparsa una Belen molto provata mentre Stefano De Martino, a Napoli, ha iniziato la nuova conduzione di “Made in sud”.

Fine del matrimonio.

Il gossip ha iniziato a rumoreggiare e le prime indiscrezioni raccontavano di Stefano che aveva perso la testa per una conduttrice Mediaset più grande di lui, dopo pochi giorni è venuto fuori il nome di Alessia Marcuzzi.

Di Alessia Marcuzzi si diceva da un po’ di tempo che fosse in crisi con il marito Paolo Calabresi e che, nonostante avessero detto in giro che vivevano separati perché stavano ristrutturando un appartamento le voci di una loro crisi coniugale prendevano sempre più piede.

Appena è uscita la notizia che tra Stefano e Alessia ci fosse una storia, i protagonisti hanno subito voluto mettere in chiaro le loro posizioni smentendo categoricamente il tutto; dapprima solo i diretti interessati, Stefano e Alessia e poi è arrivata anche la smentita di Belen che , però, non ha convinto in molti.

La prova del tradimento, il fiore blu

E’ di qualche ora fa un ulteriore bomba: scavando sui social di Alessia e Stefano è stato trovato che ognuno nel proprio profilo ha postato negli stessi giorni la foto una fiore identico e dalle caratteristiche particolari, un fiore blu.

La location delle foto, sia quella di Alessia che quella di Stefano era identica: litorale tra il basso Lazio e la Campania, e l’oggetto della foto pure una campanella blu.

Ciò che è balzato subito agli occhi di tanti, oltre alla scelta, negli stessi giorni dello stesso fiore anche che il fiore presentava una particolarità e cioè un petalo irregolare.

A tutti è sembrata una conferma che i due stessero insieme.

Alessia nel suo post, a corredo della foto del fiore ha scritto come didascalia: “Per te. Tanti auguri”, e poiché era il 10 giugno, il girono in cui Nadia Toffa è nata tanti hanno pensato che fosse proprio per Nadia Toffa quel pensiero di Alessia.

Ma questo non toglie e non aggiunge nulla alla circostanza che il fiore, che poi ha anche postato Stefano, fosse identico.

I diretti interessati probabilmente spiegheranno e dimostreranno che si è trattato solo di una coincidenza