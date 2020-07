Marcello Cirillo contro Magalli, hai fatto fuori anche il maestro Morselli e Magalli lo distrugge: « Ieri, al telefono…

0 SHARES Condividi Tweet

Guerra aperta tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. E’ iniziata prima come guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ma poi Cirillo, che si è schierato completamente dalla parte di Adriana Volpe ha continuato ad attaccare Magalli dicendogli che ormai è rimasto da solo alla conduzione de I fatti vostri e che per il prossimo anno ha fatto fuori anche il Maestro Demo Morselli.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe

Giancarlo Magalli sui social aveva postato la foto di un emoticon che invitava al silenzio invitando Adriana Volpe a tacere visto che gli ascolti delle sue trasmissione erano bassissimi.

Adriana Volpe aveva replicato in diretta all’inizio della puntata di Ogni mattina, la nuova trasmissione che conduce al fianco di Alessio Viola e aveva detto a Magalli di non permettersi di dirle che doveva stare zitta.

L’intervento di Marcello Cirillo

A quel punto è intervenuto Marcello Cirillo a completa difesa di Adriana Volpe asserendo che Magalli è un piccolo uomo e che per il prossimo anno ha deciso che anche il Maestro Demo Morselli non farà arte del cast della trasmissione.

Marcello aveva detto: «Anche Demo è stato fatto fuori dal programma. Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Giancarlo Magalli. Vi do la notizia. Il maestro Morselli non ci sarà. Chiedetevi il motivo. Demo si ritrova a non avere più un futuro. Per colpa di chi? Starà a casa tutto l’anno. Siamo amici e fratelli. Poi colleghi. Adesso anche compagni di sventura».

Immediata la replica di Giancarlo Magalli: «Non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli».

E poi a proposito di quanto Marcello ha detto sulla esclusione di Morselli che sarebbe avvenutaper mano sua, Magalli ha detto: «Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a “I Fatti Vostri” il M° Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare.

Bastava una telefonata: il M° Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri) ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato). Quindi per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati».