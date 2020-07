Al Bano in coppia al prossimo Sanremo, fuori Romina arriva Jasmine, voci dicono che …

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha avuto quattro figli da Romina Power: Ylenia, Yari, Cristel e Romina J e due da Loredana Lecciso: Bido e Jasmine.

Albano, come è giusto e normale che sia, ha sempre dichiarato di amare profondamente e allo stesso modo tutti e sei i suoi figli e di non fare alcuna differenza tra i figli di primo e secondo letto.

E a questo ogni genitore può credere.

I figli ormai sono cresciuti e, a parte il dolore immenso per la scomparsa di Ylenia della quale da decenni non si sa più nulla, se quelli avuto con Romina hanno preso la loro strada e sono autonomi e indipendenti, quelli avuti dalla Lecciso sono ancora abbastanza piccoli anche se sembra abbiano già chiare le loro idee come Jasmine.

Jasmine ha inciso il suo promo brano

Jasmine che è bellissima come la mamma Loredana ha già inciso la sua prima canzone dal titolo “Ego” e che, pubblicata su youtube ha già avuto, in pochissimo tempo 130.000 visualizzazioni.

Jasmine ha deciso di debuttare nel mondo della musica senza usare il suo famosissimo cognome ma solo il nome e Albano si è detto felice di questa scelta perché significa che la figlia vuole farcela da sola.

Jasmine ha rivelato che ha scelto il nome del suo primo brano insieme alla mamma e al papà anche se Albano ha detto che la figlia ha già le idee chiarissime e che, nonostante i loro generi musicali siano molto lontani, lui comunque apprezza le capacità canore della ragazza.

Albano e Jasmine a Sanremo 2021

Voci di corridoio, che comunque stanno diventando sempre più insistenti, dicono che al prossimo Sanremo 2021, sul palco, Albano salirà in coppia ma non con Romina Power come potrebbe essere normale visti gli ultimi anni ricchi di concerti ma della figlia Jasmine.

Così ha rivelato il settimanale Oggi: “Gira voce che la ragazza potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2021 in coppia con suo padre. Sarà vero?”

Certo i due dovranno trovare il giusto compromesso tra due stili completamente diversi ma, probabilmente, la voglia di stare insieme farà trovare loro un equilibrio.

Quello di Jasmine è uno stile pop/trap, quello di Albano è un genere classico melodico amato già da tutto il mondo.

Potrebbe essere che il risultato sia una bomba innovativa.

Sarebbe molto emozionante per mamma Loredana vedere padre e figlia insieme sul palco più importante e famoso d’Italia.