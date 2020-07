Mara Venier vede Temptation Island e poi scrive sui social una frase terribile per ridicolizzare…

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier non ha mai fatto mistero che le piace la sera rilassarsi a casa a vedere la tv o ricevere amici e cucinare per loro ma anche andare in giro per serate divertenti.

Insomma, Mara Venier è una donna che sa godersi la vita, dalle giornate più sfrenate allo stare in casa; per lei, da quello che racconta, è bella ogni cosa che riguarda la sua vita perché ha trovato un equilibrio grazie anche e soprattutto al marito Nicola Carraro.

Mara Venier è stata criticata per aver abbracciato Romina Power

Mara Venier ha condotto per tutta la stagione Domenica In e la trasmissione grazie al suo modo di condurre fresco e spontaneo ha riscosso tantissimo successo.

Quando la trasmissione non ha più potuto avere ospiti a causa della pandemia da covid 19, Mara Venier non si è data per vinta e ha continuato a fare le sue bellissime interviste agli ospiti in collegamento ognuno dalle proprie case.

Mara Venier, durante i momenti più difficili della pandemia, ha tenuto duro ed è andata avanti con la trasmissione anche se, lei stessa ha raccontato, che è stato molto difficile.

Poi, piano piano, ha cominciato ad avere ospiti in studio anche se con il distanziamento sociale e per l’ultima puntata ha avuto come ospite una sua carissima amica, Romina Power che aveva perso da qualche giorno la sorella amatissima.

Durante l’intervista Mara Venier molto commossa dal dolore dell’amica ad un certo punto l’ha abbracciata e ha detto “ non me ne frega niente” riferendosi alle misure anticovid che impongono, tutt’ora il distanziamento sociale.

Per questo è stata molto criticata perché le è stato detto che non ha avuto rispetto per tutti i malati, i morti per il covid e per i loro familiari.

Anche una voce molto nota, Maurizio Costanzo, ha detto di non avere condiviso il gesto della Venier.

Mara Venier e il commento sul fidanzato di Antonella Elia

Mara Venier ha visto l’ultima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia e quando al falò hanno fatto vedere un filmato al fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane Mara Venier non si è trattenuta dal commentare.

Infatti, Pietro Delle Piane quando ha visto il single a cui si è avvicinata la sua fidanzata Antonella Elia, ha detto “Ha trovato un compagno di avventura che un po’ mi somiglia” e allora Mara Venier ha scritto: “Aripijate … tale e quale”.