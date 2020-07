Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il marito di Alessia è fuori di sè e ha deciso che …

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip che sta tenendo più banco in queste ore dell’estate 2020 è quello della presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, smentita ormai da tutti i protagonisti della vicenda.

E’ sicuro che tra Belen e Stefano ci sia crisi, che Stefano sia andato via di casa e che Belen stia già frequentando un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Adinolfi ma che la causa della fine del matrimonio tra Belen e Stefano sia stata una relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e De Martino, ormai è notizia smentita.

La reazione dei protagonisti

Appena la notizia è iniziata a circolare è esplosa la bomba e il primo a smentire facendo un video e pubblicandolo sui social è stato Stefano De Martino che l’ha subito bollata come fake news spiegando di aver parlato telefonicamente sia con la Marcuzzi che con il marito e di aver riso su anche se il fastidio per certe notizie c’è sempre.

Poi è stata la volta di Alessia Marcuzzi che ha postato una foto di un libro di Woody Allen dal titolo più che significativo “A proposito di niente”.

Quando poi sono stati rivelati dati alcuni dettagli e cioè che Belen avrebbe scoperto del tradimento mentre giocava con il figlio Santiago con l’ipad di Stefano e sarebbero arrivati in quel momento messaggi della Marcuzzi molto eloquenti, è intervenuta anche Belen dicendo così: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurde e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.

La reazione del marito di Alessia, Paolo Calabresi

La storia sembra così a questo punto più che risolta se addirittura è intervenuta Belen a mettere tutto a tacere e a buttare acqua sul fuoco.

Ma è delle ultime ore la notizia che il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi stia soffrendo moltissimo a causa di questa vicenda e che sia fuori di sè dalla rabbia.

Il settimanale “Oggi” dice così: “La crisi tra Alessia e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di farli riavvicinare …Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”.

E poi, ancora: “La sorella di Paolo, la socialite Micaela, ha interrotto i rapporti social con la cognata”.

Anche un’amica di Alessia Marcuzzi è intervenuta sulla vicenda e ha detto: “E’ una cazzata. Quando è uscita la notizia l’ho chiamata subito e mi ha detto che è tutta un’invenzione, lei non mi ha mai nascosto niente”.