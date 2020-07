Maurizio Costanzo duro attacco a Mara Venier “Inaccettabile il suo comportamento…è di cattivo esempio”, la Venier …

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è intervenuto sulla questione Mara Venier Romina Power che, durante l’ultima puntata di Domenica In , in barba a tutte le norme anticovid, si sono abbracciate.

Durante quell’abbraccio Mara Venier ha anche detto “non me ne frega niente” e si è lasciata andare a quel momento di affetto con Romina Power che era inconsolabile per la morte della sorella Tyran avvenuta solo qualche giorno prima.

Infatti, Romina Power, nonostante il dolore fortissimo per quella perdita, aveva detto a Mara Venier che voleva esserci a tutti i costi ospite della sua trasmissione perché quando dà la sua parola la vuole sempre mantenere.

Mara Venier di fronte a quella manifestazione di rispetto nei suoi confronti e al dolore che stava provando la sua amica Romina Power, dicendo “non me ne frega niente” ha abbracciato con tanto affetto la Power.

L’intervento di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha una rubrica all’interno del settimanale

Nuovo e, in risposta ad un lettore che ha dichiarato di non essere d’accordo con quell’atteggiamento della Venier quando non ha non rispettato le norme anticovid, ha commentato: “Evidentemente non hanno pensato alle regole anti covid-19…E’ stato un comportamento che ha dato il cattivo esempio…Dopo tanti sacrifici e tante vittime, l’abbraccio si doveva evitare, è stata una caduta di stile…”

Maurizio Costanzo non è stato daccordo con quel gesto perché fatto di fronte a milioni di telespettatori è stato di cattivo esempio e poco rispettoso nei confronti di chi si è ammalato o di chi ha perso familiari a causa del covid.

Il signore che ha scritto a Maurizio Costanzo sul giornale ha detto così: “Trovo inaccettabile che, durante Domenica In, Romina Power abbia abbracciato Mara Venier…Questa signora si rende conto del danno che fa e del messaggio che lancia a un Paese allergico alle regole?”

E poi, ancora: “Ho trovato quel gesto irrispettoso verso le migliaia di morti di questi mesi…”

Maurizio Costanzo gli ha risposto: “Credo che di fronte a certi comportamenti sia meglio chiedere subito scusa…”

La reazione di Mara Venier

Mara Venier, che è molto amica sia di Maurizio Costanzo che di Maria De Filippi, fino ad ora, non ha commentato né ha risposto a Maurizio Costanzo così come, nel silenzio è rimasta anche Romina Power.

Fino ad ora hanno scelto, entrambe, il silenzio.

Le due amiche sono state criticate da più parti ma quel gesto, c’è da sottolineare, è stato proprio spontaneo.