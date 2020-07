Bari piange uno dei suoi attori più popolari, Teodosio Barresi, aveva interpretato Peppino nel film Lacapagira di Alessandro Piva

0 SHARES Condividi Tweet

Un attore molto amato dai baresi è morto nella giornata di ieri. Si chiamava Teodosio Barresi ed era molto famoso per aver interpretato film come l’Ariamara e Lacapagira di Alessandro Piva

Molti suoi amici e conoscenti hanno ricordato con affetto l’attore baresi. In particolare struggente il ricordo di Pignataro che ha scritto il seguente post: “Ciao AMICO, ora sei nel mondo dei giusti e voglio ricordarti come ti ho sempre portato nel cuore. Lì dove si annida la verità e non le false impressioni che possiamo trasmettere a quelle strane cose che calcano la superficie di questa che chiamiamo “Madre Terra” e che tutti chiamiamo: “esseri umani””.