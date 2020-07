Lorella Cuccarini, dopo la lettera a Matano inaspettatamente da lei arriva Carlo Conti e non solo

0 SHARES Condividi Tweet

Quello che è accaduto a Lorella Cuccarini fa ormai parte della storia della tv italiana targata Rai.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno condotto tutta l’edizione 2019-2020 di Vita in diretta.

Qualcuno, durante la conduzione aveva parlato e lasciato intendere che tra i due non corresse buon sangue ma poi in video parevano, entrambi, sereni e rilassati e le voci sono state messe tutte a tacere.

Poco prima, però, che andasse in onda l’ultima puntata di Vita in diretta Lorella Cuccarini ha voluto rendere pubblica una lettera di ringraziamento che lei ha scritto, di suo pugno, per la redazione del programma.

La lettera di Lorella Cuccarini alla redazione de Vita in diretta

Lorella Cuccarini ha voluto ringraziare la redazione de Vita in diretta ma non ha mai citato nei ringraziamenti Alberto Matano che l’ha condotta insieme a lei, anzi ha ringraziato tutti tranne una persona che, a suo dire, ha dimostrato un ego smisurato e che l’ha messa all’angolo.

Lorella Cuccarini non è stata riconfermata per la conduzione della prossima edizione de Vita in diretta, invece Alberto Matano si e pare che condurrà da solo.

Dopo la lettera di Lorella alla redazione è arrivata la risposta di alcune donne che compongono la parte femminile della redazione che hanno detto a Lorella che per loro Alberto Matano non era la persona che lei aveva dipinto, anzi tutt’altro.

I nuovi impegni di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini salutando il pubblico aveva detto “non so dovee non so quando ci rivedremo” e invece per lei si stanno già delineando in Rai impegni e appuntamenti importanti.

Notizia sicura è quella che condurrà il pomeriggio lo Zecchino d’Oro e poi un’altra notizia bomba è che sarà, con Carlo Conti l’ultima puntata, dello stesso festival dei bambini cantanti, a dicembre.

Dunque, mamma Rai non l’ha lasciata andare ma le ha dato anche una nuova conduzione importante.

Si vocifera, anche che affiancherà Pippo Baudo nella conduzione di un nuovo programma televisivo sempre sulla rai che dovrebbe essere una sorta di “Fantastico” un po’ rivisitata e adattato proprio quello che la fece conoscere nelle vesti di ballerina.

Insomma, dopo quello che è accaduto con Matano e che Lorella ha voluto fortemente che venisse fuori e che tutti sapessero, la Rai le è rimasta accanto.

Dalla sua parte si era schierato anche Pierluigi Diaco che per difenderla aveva ha avuto un bruttissimo litigio con Alberto Matano.