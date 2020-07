Puglia, attimi di terrore, mare un po’ mosso madre e figlia piccola stavano annegando, salvati da due bagnini eroi

0 SHARES Condividi Tweet

Due persone , madre e figlia, sono state salvate da due bagnini eroi che non hanno esitato a tuffarsi in mare per portarle a riva.

E’ successo oggi a Marina di Lesina al Lido Albatros, due donne, forse per il mare un po’ mosso, hanno iniziato ad avere difficoltà a rientrare a riva.

Solo l’intervento immediato di Carmine di Potenza e l’altro bagnino Antonio ha salvato la vita alle due giovani donne.