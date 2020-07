Alba Parietti, sempre più spesso in compagnia di un giovanissimo ragazzo, il web le chiede se è il suo fidanzato e lei rivela i dettagli

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti sempre bellissima e curatissima, questa estate sta tenendo banco per delle foto che posta sui social che stanno facendo venire al mondo del web molti dubbi sulla natura del rapporto tra lei e un ragazzo giovanissimo, violinista, sempre in sua compagnia.

Le foto che posta Alba Parietti in compagnia di un ragazzo

Alba Parietti sta postando delle foto che la ritraggono felice e sorridente.

Ma in queste foto non è sola ma in compagnia di un ragazzo giovanissimo che poi lei ha spiegato essere un violinista.

Il popolo del web si è subito molto incuriosito e le sta facendo domande sempre più insistenti, del genere: “Ti sei fatta il toy boy?”.

Ora Alba Parietti è alle Baleari dove tra mare, passeggiate e aperitivi si sta godendo l’estate e sta immortalando tanti momenti della sua giornata.

Le foto le pubblica su Instagram e , ormai di dominio pubblico, stanno incuriosendo e, a volte, anche stanno scatenando il gossip.

Le foto numerosissime e sempre in compagnia del ragazzo stanno convincendo sempre di più che si tratti del suo ultimo fidanzato anche se la differenza d’età è davvero notevole.

Anche se in tanti la stanno criticando c’è anche chi la incoraggia e le ha detto: “Ti meriti questo toy boy. Goditelo” o, anche: “Bel ragazzone. Assomiglia a Claudio Amendola quando era giovane”, o, ancora: “Bellissima coppia.. la coppia dell’estate 2020” e poi c’è, invece, chi con una battuta la critica e le ha detto: “Ti sei fatta il toy boy?”, oppure “Ma chi è quel bimbo?”.

Alba Parietti svela la verità sul suo amico

Alba Parietti, di fronte a tante domande tutte dello stesso tenore ha voluto precisare: “Veramente siamo solo grandi amici” ma in pochi le hanno creduto.

L’identità del misterioso e bel ragazzo è stata presto svelata, si tratta di un violinista molto promettente, Cristiano Urso, salentino.

I due sono diventati molto amici e sembra davvero che sia solo questo il sentimento che li lega, infatti anche Cristiano ha scritto sui social così di Alba Parietti: “Sei una delle persone più belle, buone e generose che io conosca. Grazie per essermi Amica e per esserci sempre. Ti aspetto per la nostra chiamata della buonanotte”.

Il gossip si è scatenato ma per ora sembra davvero che ci sia solo una grande amicizia che potrebbe, però, sempre tramutarsi in qualcos’altro.