Albano rivela “seguo la dieta Lemme, ho già perso tanti kg e vi dico che …

Albano, in vista dell’estate, ha deciso di rimettersi in forma.

Complici il lockdown e il buon cibo pugliese e Albano, durante l’inverno, aveva messo su un bel pò di kg che ha deciso di perdere in vista dell’estate ma anche per salvaguardare il suo stato di salute.

Albano e la dieta Lemme

Albano per rimettersi in forma ha deciso di seguire i consigli del famoso farmacista diventato un punto di riferimento per tanti che vogliono dimagrire anche grazie alle ospitate da Barbara D’Urso nel suo salotto pomeridiano domenicale invernale “Pomeriggio 5”.

Albano, dopo aver deciso di affidarsi ad Alberico Lemme, ha iniziato il suo percorso e ora, molto orgoglioso ha detto in occasione di un‘intervista rilasciata al settimanale Gente: “Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza”.

Al Bano rivela i segreti della sua dieta

Albano che ha deciso di affidarsi al controverso farmacista più conosciuto d’Italia ha detto così: “Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”.

Albano e la rivelazione di Jasmine

In queste ore Albano sta vivendo un’emozione molto forte, la nascita di una nuova cantante in famiglia: sua figlia Jasmine.

Jasmine ha debuttato con il suo primo singolo dal titolo “Ego” su you tube dove in poco tempo ha già fatto 130.000 visualizzazioni.

La ragazza che ha voluto prendere le distanze dal padre per dimostrare che vale come cantante ma non perché è la figlia di Albano ha deciso di rinunciare al suo cognome e in questa scelta è stata anche appoggiata da papà Albano.

La ragazza è molto brava e Albano dice di lei: “E’ riuscita a sorprendermi. La lascio libera di esprimersi, di cantare, di rappare. L’importante, però, è che continui con la scuola”.

Voci di corridoio hanno anche anticipato che sul prossimo palco di Sanremo, quello 2021, Albano potrebbe salire in coppia proprio con la figlia Jasmine in un duetto che dovrebbe essere un mix tra i due stili, quello rap della ragazza e il suo solito.

Per il momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato.