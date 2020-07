Emma e De Martino, scambio reciproco di cuori sui social sempre più fitto, i fans si chiedono cosa stia accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino non sta vivendo un momento un momento facile dopo la rottura avvenuta, per la seconda volta, con la moglie Belen Rodriguez e, dunque, l’allontanamento dalla casa familiare dove viveva anche con il figlio, il piccolo Santiago.

Stefano è tornato a Napoli, ha ricominciato a lavorare conducendo la nuova edizione di “Made in sud” e sta trascorrendo le sue giornate in barca con gli amici provando ad allontanarsi da tutto il gossip che lo ha travolto.

La storia vera o presunta con Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino è stato travolta dal gossip che gli ha affibbiato una storia clandestina con Alessia Marcuzzi che lui ha fortemente negato professandosi molto amico sia di Alessia che del marito Paolo Calabresi.

Il mondo del web non ha creduto molto alle smentite dei diretti interessati anche perché sia Dagospia che ha fatto lo scoop sia il settimanale Oggi affermano che le loro informazioni circa la storia d’amore tra Alessia e Stefano siano stata loro rivelate da persone molte vicine alla famiglia.

Nonostante le smentite di Stefano, Alessia e Belen il pettegolezzo continua alimentato anche dal post di un fiore blu, identico, che è comparso in giorni diversi e in tempi non sospetti sia sui social della Marcuzzi che su quelli di De Martino.

Lo scambio di cuori rossi tra Stefano e Emma

Da pochi giorni Stefano De Martino e Emma Marrone stanno iniziando a scambiarsi cuori rossi.

E’ soprattutto Emma che li sta mettendo ai post di De Martino e qualcuno anche lui a lei.

Certo il gossip si alimenta con poco e uno scambio di cuori è davvero poca cosa ma chi ha sempre sperato che i due tornassero insieme dopo che Belen aveva fatto perdere la testa a lui continuano a sperare.

Quando Belen ha conosciuto Stefano che era all’epoca fidanzato con Emma è riuscita a mettersi tra i due, a far perdere la testa a Stefano e a fargli scordare Emma.

A quel punto Emma volle, dichiarando che le serviva a scopo catartico, cantare una bellissima canzone di Riccardo Cocciante “ Bella senz’anima”.

Sono passati gli anni, si dice che Belen sia stata tradita da Stefano tanto che lei ha postato sui social una sedia vuota e il testo della canzone di Cocciante, la stessa che aveva cantato Emma.

Stefano e Emma certamente sono rimasti amici ma che ci sia qualcosa di più tra i due sembra incredibile.