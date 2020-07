Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, la ex fidanzata di Berruti è sbalordita per la storia e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono la coppia ufficiale dell’estate.

Giulio Berruti, nelle prime interviste che ha rilasciato sull’argomento, diceva che per il momento, per quanto lui volesse una storia seria, non c’erano i presupposti per coltivarla perché è sempre in viaggio e risiede per molto tempo in America. Parlava di bambini, di storia matura e profonda e diceva che questo voleva dalla vita ma che, al momento, non gli era possibile tramutare in realtà i suoi sogni.

L’intervista rilasciata a Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per …

Giulio Berruti, dopo numerose copertine di settimanali che lo fotografavano insieme a Maria Elena Boschi per le strade di Roma a passeggio o a cena nei ristoranti o anche mentre si baciavano, ha finalmente affermato: “Sono innamorato della Boschi e io e Maria Elena simo una coppia bellissima”.

Poi ha anche aggiunto che è molto riservato e che non vuole aggiungere altro che riguardi la sua storia d’amore.

Dunque, ha ufficializzato il suo rapporto dandogli tutta l’importanza che merita.

Maria Elena Boschi, dal canto suo non ha mai rilasciato alcuna intervista sull’argomento ma quando un giornalista, durante un’intervista ha etichettato Giulio Berruti come suo fidanzato lei non ha battuto ciglio.

Le dichiarazioni dell’ex di Giulio Berruti

Ora sull’argomento “Giulio Berruti Maria Elena Boschi fidanzati”, è intervenuta anche la ex di Giulio Berruti, Francesca Kirchmair, l’attrice e produttrice austriaca che è stata fidanzata per circa tre anni con Berruti con il quale ha anche convissuto e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

I due che formavano una coppia stabile tanto da decidere per una convivenza a Los Angeles si sono lasciati e Berruti, ospite da Caterina Balivo a “Vieni da me” nel mese di maggio aveva detto che era in pausa di riflessione con la sua fidanzata.

Il settimanale Di Più, che ha intervistato la Kirchmair , ha rivelato che quest’ultima è rimasta sbalordita dall’apprendere di questa storia d’amore perché a lei Berruti aveva sempre detto che erano solo amici.

Ed, infatti, i due amici lo sono stati per molto tempo fino a che non hanno capito che i sentimenti che provavano l’uno per l’altro erano ben diversi dal sentimento dell’amicizia.

Hanno provato a viversi la storia senza ufficializzarla fino a quando non sono stati paparazzati e scoperti. Anche a quel punto, all’inizio soprattutto Berruti, ha preferito tergiversare ma poi, quando è stato messo alle strette con una domanda diretta sull’argomento da Anna Falchi, ha preferito ammettere che la storia c’è ed è anche importante.