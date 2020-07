Fabio Fazio: “Ho scoperto che il distanziamento sociale sugli aerei non vale”, gli risponde una hostess che con una risposta secca lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, conduttore di “Che tempo che fa” sulla Rai , spesso è a centro di polveroni a causa dell’entità del suo compenso che, elevatissimo, sembra un po’ esagerato soprattutto in tempi post coronavirus dove tutti stanno facendo un po’ i conti con la crisi scatenata dal lockdown.

Fabio Fazio o è molto amato o è molto odiato così come la sua compagna d’avvenuta nelle sue trasmissioni televisive, Luciana Littizzetto.

Fabio Fazio fa una lezione sui social

Fabio Fazio ieri ha scritto un post su twitter che ha dato fastidio a molti per i toni che ha usato da maestro che sale in cattedra.

Fazio ha scritto così: “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”. In molti gli hanno risposto anche cercando di sdrammatizzare l’argomento come chi ha scritto ‘Hanno scoperto che il Covid19 odia volare’.

C’è chi l’ha contestato dicendo che non è solo l’aereo l’unico posto dove si sono allentate di molte le misure di sicurezza e poi tra tutti è spuntato un post di risposta che lo ha attaccato.

La risposta piccata di un’hostess

Un’hostess di volo, Chica76 infatti, gli ha voluto rispondere anche abbastanza seccata per l’appunto e ha detto così: “Ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi”:

Forse Fazio non sa, ma avrebbe fatto bene ad informarsi prima di parlare, che gli allegati del Dpcm dell’11 giugno 2020 prevedono l’abolizione dell’obbligo di mantenere il distanziamento fisico all’interno degli aerei.

L’uso delle mascherine è, invece, ancora obbligatorio.

Fazio con il suo tweet ha innanzitutto dimostrato di non conoscere le nuove norme stabilite dal Dpcm dell’11 giugno 20202 e poi ha messo in discussione il lavoro di tutto il personale di volo che, invece, è attentissimo a fare in modo che tutte le norma vengano rispettate.

L’hostess che gli ha chiesto non generalizzare ha avuto ragione perché non è giusto e corretto nei confronti di chi lavora con dedizione e impegno leggere che il proprio lavoro è ridicolizzato e non apprezzato.

Il twitt di Fabio Fazio è stato molto contestato da più parti.