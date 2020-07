Alessia Marcuzzi pubblica un video con il marito ma il mondo del web si rivolta “non ci prendete in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, hanno avuto una storia clandestina o no ?

Il dubbio rimane anche se i diretti interessati, all’unanimità hanno risposto un no secco.

No l’ha detto Stefano De Martino con risposte dirette, no l’ha detto Alessia Marcuzzi con risposte indirette, no l’ha detto Belen Rodriguez, come il marito, senza mezzi termini e no l’ha detto Paolo Calabresi che, come la Marcuzzi l’ha voluto far capire indirettamente continuando a comparire accanto alla moglie sereno e innamorato.

Le linee seguite dalle due famiglie sono state diverse, la famiglia De Martino/Rodriguez è stata diretta ed esplicita la famiglia Calabresi / Marcuzzi più indiretta ma altrettanto efficace.

La storia clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

I giornali per diversi giorni hanno parlato dell’argomento e continuano a farlo visto che i protagonisti seguitano a far parlare di loro anche se dando conferme che i rapporti tra De Martino e la Marcuzzi sono solo di amicizia.

Se Belen ha iniziato già un’altra storia d’amore anche se qualcuno sostiene con poca convinzione, De Martino è con amici e sta anche lavorando conducendo la nuova edizione di “Made in sud”.

La Marcuzzi, invece, ha iniziato le vacanze rigorosamente con il marito Paolo Calabresi anche se voci vicine alla famiglia dicono che i tra i due ci fosse crisi ma che i motivi non centrano nulla con De Martino.

Pare che i due vivessero in case separate anche se loro hanno spiegato che era solo perchè stanno ristrutturando un appartamento.

Il video di Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi, come è solita fare, le risposte le dà postando foto o video e così come ha negato la storia con De Martino postando la foto del libro di Woody Allen dal titolo “A proposito di niente”, ora ha pubblicato un video che la riprende in atteggiamenti molto complici con il marito.

Il video è girato su una barca e loro appaiono rilassati e sereni.

In un altro video si vede la figlia della Marcuzzi , Mia che è nata dalla relazione tra lei e Francesco Facchinetti giocare insieme a Paolo Calabresi a casa loro.

In entrambi i casi il mondo del web non si è scomposto e i commenti dicono che il video è montato ad arte e che la Marcuzzi ha anche chiesto alla figlia Mia di tornare a casa mentre era in vacanza con il padre Francesco Facchinetti per scattare delle foto insieme a Paolo Calabresi.

Insomma, per quante ne possano dire e fare i diretti interessati, i dubbi nel mondo del web rimane.