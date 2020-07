Pierluigi Diaco a “Io e te” attacca Katia Ricciarelli e lei gli risponde per le rime

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, questa estate sta facendo davvero molto parlare di sé, suo malgrado.

Il conduttore di Rai 1 del pomeriggio estivo, al timone della trasmissione seguitissima e amatissima “Io e te” sta tenendo banco, insieme ad altri suoi colleghi in questa estate post covid che forse ci trova tutti con i nervi un po’ scoperti per ciò che abbiam dovuto affrontare durante l’inverno / primavera scorsi e che, forse e purtroppo, ci ritroveremo ad affrontare nel prossimo autunno.

Pierluigi Diaco sta ricevendo accuse da più parti di essere sempre un po’ nervosetto, di non trattare proprio benissimo i suoi ospiti e i suoi collaboratori e di usare spesso alcune frasi che oramai sono diventate celebri e cioè “Vuoi condurre tu?” e “Datte na calmata”

Gli attacchi a Pierluigi Diaco

Ultimamente, dopo che lui aveva trattato in studio un po’ bruscamente alcuni suoi ospiti famosi e non, il mondo del web lo aveva fortemente criticato e poi era arrivato, come un fulmine a ciel sereno anche un post di una sua ex collega, Georgia Luzi che accusava un collega con cui aveva condotto in passato una trasmissione televisiva di averle buttato una sedia contro solo per avere opinioni diverse dalle sue e tutti avevano pensato che l’autore di questo bruttissimo gesto fosse lui.

Pierluigi Diaco è intervenuto, ha smentito di essere stato lui e ha minacciato azioni legali contro chi avesse continuato a infangarlo.

La frase a Katia Ricciarelli “Sei un po’ lagnosa”

In studio accanto a Pierluigi Diaco a condurre c’è Katia Ricciarelli e i due sembrano andare molto daccordo ed essere davvero tanto in sintonia.

Ma Diaco ha avuto modo di punzecchiare anche lei, infatti ha detto alla Ricciarelli: “Sei un po’ lamentosa!”.

Ma Katia, che non le manda certo a dire, ha risposto immediatamente: “Io non mi lamento mai, mi va bene tutto! Ma io un trono di questo colore con i lustrini a casa mia non lo vorrei!”

Il battibecco simpatico si è subito smorzato e Diaco ha chiesto alla Ricciarelli: “Ma com’è possibile che ogni qualvolta che si invita a cena una donna, dite sempre al cameriere: poco, io sono a dieta.

Ma è possibile che stiate sempre a dieta?”

E la Ricciarelli, di rimando: “Anch’io dico così, però dopo mangio per tre!”.

Poi quando Diaco le ha chiesto se ha superato la prova costume lei e se per lei fosse importante superarla ha risposto: “Talmente importante che non vado al mare!”