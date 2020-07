George Clooney e Elisabetta Canalis, a distanza di anni lui dice: “Vi racconto io qualcosa su di lei che non sapete”

0 SHARES Condividi Tweet

George Clooney, bellissimo e bravissimo attore ha avuto una lunga storia d’amore con Elisabetta Canalis.

All’epoca del loro amore molte malelingue hanno sparlato asserendo che si trattasse di una coppia di sola facciata e che lui non gradisse particolarmente il genere femminile.

George Clooney e Elisabetta Canalis hanno anche fatto sognare tantissimo e i più romantici che li vedevano, oltre che come una coppia bellissima, anche la coppia ideale sotto tutti i punti di vista.

George Clooney ha sempre amato molto l’Italia e non ne ha mai fatto un mistero e quando andava in vacanza a Como, sul lago accompagnato da Elisabetta sembrava il coronamento di un sogno e tante ragazze italiane si sono immedesimate in Elisabetta e hanno sognato di essere al suo posto.

Elisabetta Canalis e il suo passato di velina di “Striscia la notizia”

Elisabetta Canalis ha mosso i suoi primi passi sul bancone di “Striscia la notizia” dove, insieme a Maddalena Corvaglia è stata una delle coppie di veline più amate in assoluto.

Le due ragazze sono diventate molto amiche anche nella vita anche se pare che, recentemente abbiano litigato e le loro strade si siano separate definitivamente.

All’epoca di Striscia Elisabetta Canalis faceva coppia con Bobo Vieri e Maddalena Corvaglia con Enzo Iacchetti.

La confessione di George Clooney su Elisabetta Canalis

Quando Elisabetta Canalis e George Clooney si sono lasciati, in tanti sono rimasti male perché si pensava che potessero davvero sposarsi ma poi hanno preso altre strade.

Lui si è innamorato e sposato nel 2014 con Amal Alamuddin da cui ha avuto due gemelli mentre Elisabetta Canalis si è innamorata di un medico, Brian Perri che ha sposato e da cui ha avuto una bambina e vive in America.

Recentemente George Clooney ha rilasciato un’intervista e ha riparlato di Elisabetta Canalis e del loro amore. Parlando di lei ha detto alcune cose molte belle e cioè: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

Il ricordo che George Clooney ha voluto condividere con l’Italia che ama molto la sua Elisabetta Canalis è stato molto bello e, in qualche modo ha fatto capire quanto Clooney l’abbia amata davvero e quanto sia stata importante la loro storia.

Hanno vissuto un momento molto importante delle loro vite insieme e ognuno di loro ha dentro di sé un ricordo dell’altro molto bello e il fatto che Clooney lo abbia voluto rendere pubblico proprio in Italia glia fa onore.