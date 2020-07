Ilary Blasi va al supermercato e posta la foto, il web apprezza il look e Totti fa un commento controcorrente che scatena l’ilarità

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Franceso Totti sono una coppia molto amata perché affiatata e perchè vivono in un modo semplice che, almeno all’apparenza, è simile a quello di tanti altri.

La gente comune con loro si immedesima e , anche se condurranno una vita certamente non simile a quella di tutta la gente che fa lavori comuni, pare che non si siano per nulla montati la testa.

Ilary è andata al supermercato e ha postato la foto

Non è la prima volta che Ilary Blasi e Francesco Totti si fanno sorprendere in atteggiamenti di vita semplice, ad esempio quando accompagnano i figli a scuola, vanno ai loro allenamenti sportivi o fanno shopping tutti insieme.

Recentemente Ilary e Totti sono stati fotografati mentre passeggiavano per Roma con le mascherine mescolandosi a tutta l’altra gente che, finalmente, poteva concedersi una passeggiata anche se osservando le misure di sicurezza quali mascherine e distanziamento sociale.

E’ di qualche giorno fa una foto che Ilary blasi ha postato sui social che la riprende a fare la spesa in un supermercato di Sabaudia dove la famiglia Totti, da sempre, va a trascorrere le vacanze estive, salvo poi concedersi qualche altro viaggio fuori dall’Italia.

Ilary ha colpito il web per l’abbigliamento che indossa che, per quanto semplice la rende estremamente sexy e bellissima.

Ilary Blasi infatti, indossa un paio di short , una canottiera e si è pettinata con una treccia. L’insieme è strepitoso.

Il web ha apprezzato molto il look e i complimenti sui social si sono sprecati.

Il commento di Francesco Totti è il più simpatico di tutti

I commenti che sono stati fatti sono stati numerosissimi, da quelli che hanno apprezzato la semplicità del look che, però, la valorizza tantissimo a chi ha apprezzato la semplicità del gesto che vede la Blasi fare la spesa e, dunque, occuparsi della sua famiglia che è anche abbastanza numerosa in prima persona.

Tra i vari commenti quello che, però, è stato il più apprezzato è stato quello di Francesco Totti che ha scritto così: “La Nutella ricordati” .

In tanti hanno apprezzato la simpatia, che il popolo italiano conosce molto bene, di Francesco Totti e il sostegno che da sempre si danno reciprocamente.

Qualcuno, però ha fatto notare che Ilary non indossava la mascherina e ci si è chiesti come mai sia stata fatta entrare in un supermercato senza.

Indossare la mascherina nei luoghi chiusi è ancora obbligatorio.