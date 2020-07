Adriana Volpe, attaccata sui social mette al suo posto con durezza chi la critica “fattene una ragione…

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe sta passando un momento non proprio sereno della sua vita.

Durante il soggiorno nella casa del “Grande fratello vip” le è stata attribuita una storia con un altro concorrente, Adrea Denver che ha messo un po’ in crisi il suo matrimonio.

Uscita dalla casa le è stata affidata la conduzione di una trasmissione televisiva nuova “Ogni mattina” che non sta riscuotendo un gran successo di pubblico e poi, in ultimo è riesplosa la lite con Giancarlo Magalli con il quale c’è un contenzioso anche nelle aule del tribunale.

Vediamo cosa è accaduto.

Adriana Volpe nella casa del Grande fratello vip

Adriana Volpe, dopo essere stata messa da parte dalla trasmissione televisiva “I fatti vostri” a , a suo dire, a seguito di alcune incomprensioni con l’altro conduttore Giancarlo Magalli si è ritrovata senza avere altre trasmissioni da condurre e, allora, ha scelto di partecipare ad un reality “Grande fratello vip”.

Qui ha conosciuto un altro concorrente, Andrea Denver con il quale ha stretto un rapporto di amicizia molto forte tanto forte che, ad un certo punto, ha dato fastidio al marito, Roberto Parli con il quale si dice che, tutt’ora sia in crisi.

Uscita dalla “Casa del grande fratello vip”, le è stata affidata la conduzione di un programma nuovo, appunto “Ogni Mattina” che va in onda su una rete molto giovane Tv8 e che, per questo, avrà bisogno di un po’ di tempo per farsi conoscere dal pubblico.

Gli ascolti che, al momento, la trasmissione sta registrando sono abbastanza deludenti e, proprio su questo l’ha attaccata Giancarlo Magalli a cui lei ha voluto rispondere in diretta all’inizio di una puntata della sua nuova trasmissione dicendogli di non permettersi di zittirla tanto, fino ad ora, nonostante tanti tentativi non ci è mai riusicito.

L’attacco del web ad Adriana Volpe

Adriana Volpe, che sui social è molto attiva, ha pubblicato alcuni scatti che la riprendevano rilassata a godersi qualche giorno di vacanza quando non va in onda la trasmissione “Ogni mattina”.

Ma il mondo del web l’ha attaccata dicendole che, nonostante le foto postate, si vede che è sola e triste e lei ha risposto così: ad uno di quelli che l’ha attaccata: “Fattene una ragione sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita, essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te“.