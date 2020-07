Bari, statale 16 nei pressi dello svincolo per Torre a Mare, auto si ribalta, ragazza di soli 19 anni in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Un tratto di strada molto trafficato soprattutto di questi periodi è indubbiamente la statale 16 tra Bari e la frazione di Torre a Mare.

Un’auto per cause in via di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi, si è quasi del tutto ribaltata. Alla guida del mezzo c’era una ragazza di soli 19 anni che è stata soccorsa e trasportata al Policlinico dove le hanno riscontrato un trauma toracico.

In pochi minuti, a causa dell’incidente , sulla statale 16 in direzione nord si è formata una lunghissima coda.