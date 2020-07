Bianca Guaccero posta una foto che preoccupa, ai suoi fans preoccupati lei decide di chiarire la situazione

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è, indubbiamente, una delle donne baresi più famose in Italia. Nata a Bitonto, a pochi chilometri da Bari, la conduttrice è stata protagonista indiscussa dell’ultima stagione Rai.

Dopo mesi e mesi di conduzione di “Detto Fatto” programma andato in onda su Rai due, la bella e brava conduttrice è tornata nella sua Puglia per concedersi qualche giorno di meritato riposo e relax.

LA GUACCERO E LA SUA PASSIONE PER I SOCIAL

Da sempre la Guaccero è una delle conduttrici più attive sui social ma, in questo periodo, sta pubblicando pochissime foto e in particolare l’ultima che ha pubblicato ha fatto preoccupare non poco i suoi fans.

La conduttrice ha postato una foto nella quale appare molto triste. Indossa gli occhiali da sole scurissimi e ha un’espressione di viso che sembra essere assolutamente cupa e pensierosa.

Tante sono state le domande dei follower della Guaccero inerenti la foto pubblicata. In molti hanno chiesto come mai fosse così triste.

La conduttrice ha subito voluto tranquillizzare i suoi tanti fan affermando che in quel momento immortalato dallo scatto si stava godendo il panorama della sua meravigliosa Puglia e si stava lasciando coccolare dal suo stupendo sole.

La foto di Bianca Guaccero ha ricevuto più di 12 mila like.

La Guaccero, rigorosamente single, si sta godendo in Puglia le sue vacanze di sole e mare con le sue amiche di sempre e in compagnia di sua figlia Alice di 6 anni.

BIANCA E I SUOI SUCCESSI TELEVISIVI

Per la Guaccero è stata una stagione di grandi successi. E’ stata, senza ombra, di dubbio la regina del pomeriggio in Rai con il suo programma “Detto fatto” dove ha raccontato fatti di cronaca inediti ed è stata protagonista di siparietti divertenti.

La conduttrice barese è stata inoltre protagonista anche in prima serata tv con il programma “Una storia da cantare” con Enrico Ruggeri.

LA GUACCERO E LA SUA VITA SENTIMENTALE

Bianca Guaccero è single da tre anni, dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella. La conduttrice barese ha scelto, al momento, di dedicarsi alla figlia Alice e al suo lavoro.

Spesso la Guaccero si ritaglia dei momenti tutti suoi con le amiche di sempre. La conduttrice ha sempre rivelato che alcune volte si sente sola e triste e per questo si rifugia nella sua terra per incontrare i suoi parenti e amici.

La Guaccero lasciò la sua terra a soli 18 anni per cercare di avere maggiori chance nel mondo dello spettacolo. La conduttrice si trasferì a Roma dove è riuscita ad ambientarsi benissimo e ad avere il successo ambito e merito ma quando può torna sempre nella sua terra.