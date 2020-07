Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Lei decide di dire tutta la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Impazzano in questi giorni le news su una possibile nuova storia d’amore di Anna Tatangelo con un musicista della sua band.

A chiarire cosa c’è di vero in questa notizia è stata la stessa bella e brava cantante che in questi giorni è impegnatissima nella promozione del suo nuovo brano, Guapo.

Si era diffusa la notizia che Anna Tatangelo non era più sola e avesse una storia con il batterista della sua band, Daniele Petricca.

LA SMENTITA SULLA PRESUNTA LOVE STORY DI ANNA

A smentire la notizia di una possibile love story tra i due è stata la stessa Anna Tatangelo dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Sulla sua pagina Instagram seguita da 1,6 milioni di fan, Anna Tatangelo ha così voluto smentire la sua presunta storia d’amore: “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”.

Anna e Daniele Petricca si conoscono da più di vent’anni e secondo quanto detto dalla stessa cantante, il loro rapporto è esclusivamente professionale.

La cantante ex compagna di Gigi D’Alessio è rimasta molto amareggiata per le tante notizie apparse sui giornali sulla sua presunta storia d’amore con il batterista della sua band.

La cantante ha voluto chiarire quindi di essere single anche se la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio è ormai finita da tempo.

ANNA E IL RAPPORTO CON GIGI D’ALESSIO

I due si sono molto amati e hanno anche riprovato a stare insieme ma poi c’è stata la rottura definitiva.

Anna Tatangelo però ha voluto chiarire che per lei Gigi D’Alessio resterà sempre una persona molto importante nella sua vita:

“E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

ANNA TATANGELO E IL SUO NUOVO IMPEGNO MUSICALE

Anna e Gigi iniziarono a frequentarsi nel 2005 e subito scoccò la scintilla. Appassionatissimi di musica i due iniziarono la loro storia d’amore alla luce del sole.

Dal loro amore è nato un figlio di nome Andrea. I due, nonostante la fine del loro rapporto sentimentale, hanno voluto sempre chiarire di essere rimasti in ottimi rapporti. A rendere noto la fine della loro storia è stato Gigi D’Alessio con un comunicato stampa.

Sia Gigi che Anna sono impegnatissimi in questi giorni. Anna Tatangelo, in particolare, sta girando l’Italia per promuovere il suo nuovo brano.