Andrea Roncato e Stefania Orlando, “vorrei rifrequentarlo ma la moglie è gelosissima” e Signorini li vuole tutti e due nella Casa del Grande Fratello

Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono amati tanto negli anni 90 tanto da decidere di sposarsi.

Erano vicinissimi e la loro sembrava una grande storia d’amore destinata a non finire ma poi, invece, il sogno si è infranto e la coppia è scoppiata.

Dai loro racconti sappiamo che hanno provato e riprovato a stare insieme perché non volevano mettere fine al loro sogno d’amore ma poi l’incompatibilità ha avuto il sopravvento.

A vederli insieme, così teneri e innamorati pareva avessero trovato veramente l’altra parte della mela e, invece, così non è stato. Hanno dovuto mettere la parola fine al loro matrimonio, raccogliere i cocci e ricominciare da un’altra parte.

Andrea e Stefania si sono rincontrati

Stefania Orlando ha raccontato che da essere innamoratissimi si sono scoperti nemici e non sono riusciti più ad andare d’accordo.

Ora lui è sposato molto felicemente con Nicole Moscariello, che a detta di Stefania Orlando è gelosissima e lei con Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando ha raccontato così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini: “Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro”. E poi ha anche aggiunto: “Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

Ma poi ha anche rivelato: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò.

A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido“.

Alfonso Signorini li vuole insieme nella Casa del Grande Fratello

E’ notizia molto recente che per la prossima edizione della “Casa del Grande Fratello” Signorini stia pensando, tra gli altri, proprio a loro due.

Chissà quale sarà a loro risposta anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Stefania Orlando a proposito della gelosia della moglie di Andrea Roncato.

Potrebbe, infatti, accadere che nella casa del Grande Fratello vip ritrovino la loro antica complicità che, certamente, farebbe un brutto effetto a Nicole Moscariello.