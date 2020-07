Pierluigi Diaco dopo la sua frase ”Vuoi condurre tu?”, Mara Venier lo prende in giro: “Stasera conduco io”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco non ha trascorso mesi facili. Bisogna essere abituati agli attacchi social e c’è chi, a fronte di offese e commenti negativi, non riesce a reggere il gioco e desiste.

Questo è il caso di Pierluigi Diaco che, al timone della trasmissione Rai “Io e te” che ha fatto registrare ottimi ascolti, è stato molto attaccato e offeso sui social per il suoi modi burberi e poco pazienti.

Pierluigi Diaco e i suoi ospiti

Pierluigi Diaco ha condotto “Io e te” in modo molto genuino in tutti i sensi. Sempre diretto, a volte ha un po’ esagerato con l’essere vero tanto che ogni volta che c’era qualcosa che non gli andava esattamente a genio, dava risposte a tono a chiunque si trovasse davanti. Frasi celebri ormai le sue che ripetute spesso sono diventate quasi un tormentone: “Datte na calmata” e “Vuoi condurre tu?”.

I social lo hanno attaccato e lui si è difeso dicendo che ama molto il suo lavoro e a volte il livello di stress per dare il massimo è tale che “sbrocca” ma poi siccome l’attacco è diventato sempre più insistente, ha deciso di cancellare le sue pagine social per non leggere più nulla e ha detto così: «Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai1, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!»,.

Negli ultimi giorni Diaco è rimasto particolarmente male perché con la presentazione dei palinsesti il suo nome non è figurato e così, in uno dei suoi ultimi twitt ha detto: «Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021».

Mara Venier lo prende in giro “Stasera conduco io”

Mara Venier, che è sempre molto attiva sui social, ha invitato a cena a casa sua Pierluigi Diaco e, insieme ad altri amici, hanno trascorso una piacevole serata.

La Venier, poi ha fatto un video che ha postato sui social dove si vedono lei e Diaco e lei che dice a lui “Stasera conduco io” riferendosi ad una delle frasi solite usate da Diaco quando è fuori di sè.