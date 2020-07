Belen Rodriguez, Nina Moric l’ha incontrata dice che è distrutta e ammette un’altra verità

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sta soffrendo tantissimo e, nonostante le foto che circolano sui giornali la riprendano al fianco del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la Rodriguez sta ancora metabolizzando la fine della sua storia d’amore, la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, in cui lei, per la seconda volta aveva creduto profondamente.

Belen Rodriguez è una persona molto lontana da ciò che appare in tv o di come la si vuole dipingere perché, nonostante la sua bellezza e la sua capacità di stare in pubblico così naturale e spontanea, è una persona estremamente vera che crede profondamente nei valori della famiglia.

Riprova ne è quanto sia legata alla sua famiglia di origine e tutto il tempo che passa con il figlio Santiago di cui è follemente innamorata.

Nina Moric ha incontrato Belen

Nina Moric e Belen Rodriguez hanno in comune un ex fidanzato molto ingombrante: Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona è un uomo a cui entrambe hanno voluto molto bene e se Nina Moric, con lui è stata anche sposata e ha avuto un figlio, Carlos, Belen Rodriguez è stata fidanzata a lungo e in cantiere anche lei aveva il progetto di un bambino, progetto che, però, non è mai andato in porto.

Le due donne, al tempo della relazione di Belen con Corona, si sono fatte guerra ma poi, quando entrambe sono diventate ex anche se Nina Moric ha ripreso a frequentarlo assiduamente anche per il figlio Carlos, ora sono serene tra di loro e recentemente si sono incontrate ad una festa sulla costiera amalfitana e hanno parlato a lungo.

Evidentemente Belen ha avuto modo anche di confidarsi con lei e Nina Moric ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al settimanale “Nuovo”: “È delusa, ha il suo calvario”.

E poi ha aggiunto: “Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica”.

De Martino teme che sia stata Belen a mettere in giro la storia con la Marcuzzi

Un amico di Stefano De martino ha detto che Stefano teme che sia stata proprio Belen a mettere in giro la storia del tradimento con Alessia Marcuzzi.

Ed è stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, a rivelarlo e a riportare cosa gli ha confidato l’amico di De Martino: “Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi…”, E poi:

“L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire…“.