Io e Te, Diaco intervista Monica Leofreddi che rivela il motivo per il quale ha lasciato il programma che conduceva: “era in fin di vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, alla conduzione del suo programma “Io e te” che va inonda tuti i pomeriggi su Rai 1 e che continuerà fino al 4 settembre, ha avuto come ospite in studio Monica Leofreddi, un volto molto amato e apprezzato per la sua pacatezza e per i suoi modi sempre dolci e gentili.

Monica Leofreddi non la si vede in tv da parecchio tempo nonostante i suoi programmi riscuotessero sempre un buon successo e il pubblico da casa l’amava molto. E’ stato durante l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco che la Leofreddi ha rivelato i veri motivi molto intimi e personali per i quali ha preso la decisione di andare via dalla tv.

Monica Leofreddi spiega perché ha lasciato la tv

Monica Leofreddi è stata ospite di Pierluigi Diaco e con lui è stata molto sincera, ha aperto il suo cuore e ha spiegato, come se si stesse confidando con un amico, come mai da stare spesso in tv alla conduzione di programmi di successo, come l’Italia sul 2 o A torto o a ragione, per il quale ci fu una lunga polemica perché fu accusato di essere un programma fotocopia di Forum che va in onda su canale 5 attualmente condotta da Barbara Palombelli, all’improvviso ha deciso di lasciare tutto e condurre una vita molto familiare senza lavorare più.

Monica Leofreddi ha spiegato così: “Era il sesto anno che conducevo l’Italia sul 2 con Milo Infante, ma le signore per strada mi iniziavano a fermare per dirmi che mi vedevano triste in. Mi avevano capito più loro di quanto mi fossi capita io. Era un momento molto duro nella mia vita privata. Mio padre era in fin di vita, stavo costruendo un rapporto con il mio compagno Gianluca Delli Ficorelli, ma i figli non venivano… Ho lasciato la conduzione quando il programma era al 22 per cento“.

La reazione di Pierluigi Diaco

Le parole di Monica Leofreddi, molto sentite e vere, hanno toccato profondamente il cuore di Pierluigi Diaco che si è molto commosso a sentirla raccontare una parentesi della sua vita così dolorosa.

Ma ora Monica Leofreddi sta bene, quel periodo così brutto è finito ed è mamma felice di due bambini, Riccardo di 11 anni e Beatrice di 8 anni.

Ora Monica, che ha riconquistato la serenità, ha voglia di tornare in tv e spiega così a Pierluigi Diaco: “Mi piacerebbe condurre un programma in cui ascolto storie. Sono affamata di vita”.