Al Bano a proposito della figlia Jasmine dice “Se lo fossi facessi sarei un cretino”

Albano, in questa estate, ha avuto una bella sorpresa dalla figlia Jasmine, la primogenita avuta dalla compagna Loredana Lecciso.

Jasmine, infatti, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica e ha inciso il suo primo brano dal titolo “Ego” che ha rivelato di aver scelto insieme a mamma Loredana e papà Albano.

Jasmine entra nel mondo della musica

Il singolo di Jasmine, che per entrare nel mondo della musica ha scelto di far conoscere solo il suo nome e non il cognome, ha fatto un boom di visualizzazioni in pochi giorni. La ragazza che è molto attiva sui social, ha seguito con i suoi follower la crescita delle visualizzazioni ed è stata felicissima del risultato raggiunto anche per lei abbastanza inaspettato considerato che è la sua prima volta.

Probabilmente ad aiutarla anche un po’ di curiosità, infatti, in tanto volevano vedere come cantasse la figlia di Albano perché, nonostante lei abbia rinunciato al cognome, è lo stesso molto conosciuta.

La scelta di non portare il cognome del padre è stata condivisa da papà Albano che ha apprezzato della figlia, appena 19enne, la voglia di farcela da sola.

Albano rilascia dichiarazioni sulla figlia Jasmine

Papà Albano si è detto molto orgoglioso di lei e in un’intervista rilasciata a Mio ha dichiarato: “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista”.

E poi ha anche aggiunto: “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”.

Il giornalista gli ha chiesto se non fosse geloso delle sue figlie e lui, molto intelligentemente, ha risposto così: “Sarei un cretino se lo fossi. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato“.

Albano non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti dei figli, per quanto, infatti, sia sempre molto protettivo e presente, ama lasciarli andare per la loro strada come è giusto che sia.

Soprattutto con i due figli più piccoli, Jasmine e Bido è sempre molto attento e vicino a loro anche se si fida ciecamente della compagna Loredana Lecciso con la quale, ultimamente il rapporto va a gonfie vele. Albano, da poco ha anche seguito la dieta Lemme, come lui stesso ha rivelato perdendo ben 7 kg e sentendosi ringiovanito e in gran forma. Negli ultimi giorni sarebbe dovuto andare ospite nella trasmissione “Carta bianca” condotta da Bianca Berlinguer ma a causa di un lieve incidente in acqua dove si è fatto male contro gli scogli è dovuto rimanere nella sua Cellino.