Stefano De Martino, a proposito della moglie Belen dice “Se ci penso mi vengono i brividi”

Stefano De Martino questa estate sta vivendo molte situazioni spiacevoli, innanzitutto la separazione dalla moglie, di conseguenza la possibilità di vedere meno il suo bambino, Santiago, poi le voci sulla sua presunta storia clandestina con Alessia Marcuzzi e tutti i suoi interventi per smentirla sia social sia quando è stato oggetto di battute durante la trasmissione che ha condotto “Made in sud” e poi la notizia che non sono state riconfermate le due trasmissioni da lui condotte, “Made in sud” e “Stasera tutto è possibile”. Se su “Made in sud” il ballerino non ha capito il perché della mancata riconferma visto che si trattava di una trasmissione molto seguita, su “Stasera tutto è possibile” le motivazioni sono molto chiare: per l’emergenza covid e per le misure che è necessario prendere, questo tipo di trasmissione diventava irrealizzabile.

Stefano e Alessia

Si sono spesi fiumi di inchiostro sulla presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e, anche se tutti i diretti interessati, come la stessa Belen si sono affrettati a smentire, l’opinione pubblica non si è convinta completamente che non ci sia stato nulla tra i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono riusciti ad affrontare questa separazione in modo indolore e tra i due c’è tanto astio. Se Stefano parla male della suocera dicendo a chi lo prende in giro e cioè il comico Iudice “se mia suocera ha il tuo numero di cellulare tu cambialo”, Belen all’aeroporto gli è passata davanti ignorandolo completamente. Belen, per quanto abbia smentito la storia tra Alessia e Stefano ha poi lanciato indizi in senso contrario come quando ha postato sulla sua pagina un fiore viola, lo stesso che negli stessi giorni avevano postato ognuno sulla propria pagina Stefano e Alessia a conferma, secondo alcuni, che in quei giorni stavano insieme in gran segreto.

Stefano crede che sia stata Belen ha mettere in giro la storia tra lui e la Marcuzzi

Stefano, secondo quanti riportano alcuni giornali, ha qualche dubbio che gli sta togliendo il sonno. Lui crede che a mettere in giro la notizia che lui e Alessia abbiano una storia clandestina si stata proprio Belen.

Infatti, pare che un amico di De Martino abbia detto a qualche gioralista: «Lui le dà la colpa per il gossip su Alessia Marcuzzi, vendicarsi è diabolico»

Su settimane nuovo una fonte vicina a Stefano che è voluta rimanere anonima ha dichiarato: «Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico».