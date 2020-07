Belen sui social, le ultime parole che riserva a Stefano non lasciano dubbi sull’accusa che gli muove

0 SHARES Condividi Tweet

Belen sta trascorrendo un’estate dolorosa e struggente. Non sono mesi facili per lei e, nonostante l’apparenza di normalità per le vacanze, il lavoro e i momenti felici con il suo bambino e la sua famiglia d’origine, lo sguardo e le stories che scrive sui social dicono tutt’altro.

Belen e Stefano, una rottura definitiva

Quando Belen e Stefano si sono lasciati per la prima volta, pare per incomprensioni caratteriali e anche perché Stefano lamentava troppa ingerenza nella loro vita da parte della famiglia di origine della moglie, tutti si auguravano che i due potessero recuperare il loro rapporto e ritornare a formare una famiglia soprattutto perché c’era già nelle loro vite il figlio, Santiago. Belen e Stefano hanno avuto bisogno di un po’ di tempo, di malumori di incomprensioni, anche di altri amori ma poi, sono riusciti a ritrovarsi e parevano più innamorati che mai. Ora che c’è stata questa seconda frattura pare si tratti di qualcosa di insanabile e nessuno pensa più che si possa recuperare qualcosa di buono perché se la prima volta si parlava di incomprensioni e di divergenze caratteriali ora si parla di tradimenti a prescindere dai nomi che sono stati fatti.

Belen scrive sui social “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”

Da quando Stefano è andato via di casa Belen nonostante si stia facendo vedere in giro con un nuovo fidanzato, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, è molto attiva sui social e ogni frase che mette pare andare sempre nella stessa direzione: un’accusa di mancanza di fedeltà, quindi pare diretta sempre all’ex marito.

L’ultima frase che ha scritto è davvero eloquente e recita così: “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”.

Stefano De Martino non ha mai commentato né tantomeno risposto a certe frecciatine anzi si è mostrato sempre indifferente e anche in tv, dove attualmente sta conducendo “Made in sud” pare molto sereno e rilassato e per niente tormentato, come al contrario è Belen.

Se anche lui sta soffrendo riesce a mascherarlo molto bene e ciò a cui si sta dedicando, oltre al suo lavoro, è trascorrere del tempo con il figlio Santiago con il quale spesso va in giro in barca.

Stefano non ha mai esternato sofferenza anzi ha punzecchiato l’ex suocera dicendo ad un comico “ se lei ha il tuo numero di cellulare cambialo subito”, facendo intendere che l’opinione che ha della mamma di Belen non è affatto buona.