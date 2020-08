Al Bano attaccato con cattiveria, sembri il nonno di Loredana Lecciso

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia e, pare , anche molto felice.

Albano e Loredana si sono riavvicinati durante il periodo del lockdown quando, per forza chiusi in casa in una convivenza all’inizio forzata, hanno riscoperto il piacere di stare insieme ancora e ne sono usciti ancora più rafforzati.

Subito dopo il momento più duro della pandemia , quando è stato possibile di nuovo uscire e aprirsi al mondo Albano e Loredana hanno capito che volevano stare insieme e così è stato In tanti personaggi famosi sono stati lì da loro e hanno immortalato momenti felici e poi li hanno postati sui social. Per esempio da loro sono stati Gianni Morandi con la moglie Anna, J-Ax, Simona Ventura e tanti altri.

Le offese ad Albano e Loredana Lecciso “sembri suo nonno”

Loredana Lecciso e Albano hanno postato diverse foto di questa estate che sta trascorrendo serena a Cellino San Marco e Albano, che ha seguito la dieta Lemme ed è dimagrito di ben 7 Kg è felice e ha dichiarato di sentirsi in perfetta forma, meno appesantito e più giovane. Invece, in tanti hanno commentato le foto attaccando in modo molto cattivo la coppia e dicendo loro che sembrano nonno e nipote.

Loredana e Albano non hanno risposto a questi attacchi in alcun modo anche perchè spesso provengono da chi avrebbe voluto vedere Albano e Romina tornare insieme e per questo la presenza di Loredana non è accettata.

Jasmine muove i primi passi nel mondo della musica

Jasmine , la figlia di Albano e Loredana insieme a Bido sta muovendo i primi passi nel mondo della musica e papà Albano e mamma Loredana sono molto felici. Jasmine, che ha voluto anche presentarsi al suo pubblico solo con il nome di battesimo, ha preferito non usare la celebrità e la fama del padre che è stato ben contento di questa decisione.

Infatti, entrambi i genitori l’hanno sostenuta anche se, a detta loro, la ragazza ha le idee ben chiare ed è pronta a seguire la sua strada.

Jasmine ha rivelato di aver scelto il nome del suo primo brano “Ego” insieme ai genitori ma per il resto di aver fatto tutto da sola.

Papà Albano, pur non condividendo il genere musicale della figlia perché è completamente diverso dal suo, ha detto che per lui Jasmine è molto brava.