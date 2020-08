Pierluigi Diaco a “Io e Te”, dice ciò che pensa della sua storia d’amore, il pubblico in studio lo ascolta in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, ormai è assodato, è una persona molto vera che non ama nascondersi e non usa mezze parole, va dritto al punto ed è schietto e diretto. Questo modo d fare o piace molto o non piace affatto. E così come viene molto seguito dal pubblico da casa che lo sta premiando con ascolti incredibili, viene e anche molto attaccato dal web, tanto da fargli decidere di sparire dai social.

Pierluigi Diaco fa una dichiarazione d’amore in diretta

Pierluigi Diaco , padrone di casa di “Io e te” fortunatissima trasmissione pomeridiana di Rai 1 che andrà in onda fino al 4 settembre, ospita in studio molti personaggi famosi con i quali si intrattiene in amabili chiacchierate. Venerdì è stata la volta di Pino Strabioli che, durante il colloquio, ha posto a Diaco una domanda: “Ti piace stare da solo?”.

Pierluigi Diaco non ha pensato due volte a cosa rispondere ma, schietto come pochi, ha dato una risposta che gli è arrivata direttamente dal cuore: “Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo. Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d’amore“.

Il compagno, Alessio Orsingher, anche lui giornalista che attualmente lavora a La7 nella trasmissione Tagadà condotta da Tiziana Panella, sarà stato ben felice di questa spontanea e meravigliosa dichiarazione anche se è abituato alle esternazioni dolci del suo compagno.

“Io e te” non è stato riconfermato per il prossimo autunno

Inspiegabilmente, la trasmissione di Pierluigi Diaco, che va benissimo in termini di ascolto, non è stata riconfermata per il prossimo autunno. Diaco, che sulle prime è rimasto molto male, cercherà di fare altro. Non è chiaro come mai , visto il successo, non sia stata confermata.

La trasmissione fa il l’11.2% di share e 1.345,00 milioni di ascoltatori e con questi dati è in assoluto la trasmissione più seguita di quella fascia oraria.

Non solo ma man mano che va avanti, ogni giorno viene vista sempre da più persone.

Anche Pierluigi Diaco è rimasto sconcertato da questa decisone e se sulle prima è rimasto senza parole, poi ha subito fatto sapere che si impegnerà a proporre qualcos’altro.

Non è stato l’unico grande escluso ma c’è stata anche Lorella Cuccarini, tra l’altra difesa da Diaco nella lite con Alberto Matano che non è stata riconfermata per la prossima edizione de “Vita in diretta”.