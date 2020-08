Belen e Stefano, lui sta soffrendo e per questo ha preso una decisione importante, di che si tratta

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Belen e Stefano è definitivamente giunta al capolinea e di questo ne sono consapevoli entrambi i diretti interessati.

Il momento è dolorosissimo e ognuno di loro sta provando a superarlo come può e come sa.

Dall’esterno non si può giudicare gli atteggiamenti di uno e dell’altro perché solo loro sanno da cosa sono dettati oltre che dal personale modo di reagire.

Belen e Stefano non si parlano più

Da quando è avvenuta la rottura , anche in un modo decisamente burrascoso, Belen e Stefano non si sono più parlati. Testimoni hanno riferito che la sera che Stefano è andato via di casa, nella loro abitazione c’è stata una lite furibonda e le urla si sentivano per tutto il vicinato.

Poi Stefano ha fatto le valigie ed è andato via.

Da quel momento i rapporti si sono interrotti completamente salvo prendere accordi per il figlio, Santiago. Durante una puntata di “Made in sud” un comico ha fatto una battuta a Stefano su una telefonata ricevuta dalla mamma di Belen e lui, per tutta risposta ha suggerito di cambiare numero se lo aveva la sua ex suocera. Quella battuta, se è possibile, ha incrinato ancora di più i rapporti.

Infatti, quando Stefano e Belen si sono incontrati in aeroporto per il figlio Santiago i due non si sono neppure guardati.

Stefano De Martino sta soffrendo tantissimo

Un amico di Stefano De Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale “Vero” e ha spiegato che Stefano, nonostante stia soffrendo tantissimo e avrebbe anche bisogno di distrarsi un po’, ha deciso, per amore del figlio Santiago di trascorrere l’estate da solo, senza nessuna compagnia femminile accanto per non confondere il bambino. L’amico ha dichiarato così: “Non ha voluto parlare della rottura con Belen per riserbo, ma anche perché ora prova troppo dolore per questo fallimento. La seconda volta fa più male della prima.

E poi ha aggiunto: “Il suo più grande desiderio è proteggere Santiago. Questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che il figlio si confonda o che soffra nel vederlo con altre donne”.

Nel frattempo Belen ha riportato sui social una poesia:

“Non sto pensando a niente, e questa cosa centrale, che è niente, mi è gradita come l’aria della notte. Non sto pensando a niente, che bello!”