Al Bano, la figlia Jasmine e Loredana, cosa sta accadendo nella famiglia Carrisi che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Albano ha avuto da Loredana Lecciso due figli, Jasmine e Bido. I due, ancora molto giovani, sono seguitissimi dalla mamma Loredana e, quando non lavora, dal papà Albano.

I ragazzi, poco più che adolescenti, stanno facendo capire ai genitori i percorsi di vita che intendono seguire con una personalità molto forte che i genitori stanno apprezzando.

Jasmine è entrata nel mondo della musica

Jasmine ha, ormai, 19 anni e ha le idee ben chiare su quello che sarà il suo futuro: la musica.

Il genere musicale di Jasmine è molto diverso da quello del papà Albano, il suo infatti è rap, genere che al padre non piace poi tanto.

Ma la ragazza, che ha una testa sua ed è ben decisa ad utilizzarla, non ha dato retta a nessuno ed è andata dritta per la sua strada fino ad incidere il suo primo singolo “Ego” che sul web ha già raggiunto 200mila visualizzazioni.

La ragazza, che è molto attiva sui social, ha seguito il progredire del numero delle visualizzazioni insieme ai suoi follower e al traguardo di un numero così importante è stata felicissima e soddisfatta di se stessa.

Jasmine ha dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata IlGiornale.it: “Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi. Non voglio puntare su quello. La musica è un sogno ma ho un piano b, l’università.

Infatti, Jasmine ha intenzione di iscriversi alla Iulm di Milano.

“Il mio debutto è da rapper anche se a papà Al Bano il rap non piace proprio”

Le dichiarazioni di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è fiera del percorso che sta seguendo sua figlia e ha voluto esternare questa sua soddisfazione e anche questo suo orgoglio di mamma spiegando che non ha alcuna intenzione di rubarle la scena .

Loredana ha detto così: “Non le ruberò la scena”

“Ovviamente la seguo e sono felice per lei ma da madre voglio rispettare il suo momento. Mi è venuto naturale fare un passo indietro. Mi piace quello che sta facendo ma ho un grande rispetto del suo momento e non voglio mettermi in mezzo”.

E poi ha agfiunto: “La cosa che ho apprezzato è che ha fatto tutto da sola e che a prodotto finito lo ha fatto sentire al padre. Dritta per la sua strada”. Poi Loredana ha anche raccontato che nel suo prossimo futuro ha un progetto con Malgioglio che è un suo grande amico ma lei ha tenuto a punt