Elodie dopo l’attacco a Salvini viene pesantemente insultata, chi si schiera dalla sua parte

Qualche tempo fa Elodie aveva insultato Matteo Salvini, leader della Lega per aver criticato l’esibizione dei Sergio Sylvestre che aveva cantato, sbagliando e non ricordando le parole, l’inno d’Italia in occasione, della finale di Coppa Italia fra Juventus e Napoli.

In quella occasione Salvini aveva criticato la scelta di Sergio Sylverstri e Elodie era intervenuta in difesa del cantante definendo Salvini “un uomo piccolo, che offende gratuitamente scatenando odio”.

Elodie attacca Salvini per la seconda volta

Elodie nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dicendo così: “Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”.

Subito era intervenuta la Lega con un post scrivendo: “Non la pensi come lei? Sei ignorante“.

Ma le dichiarazioni di Elodie ben presto si sono diffuse tantissimo e sono arrivate anche alle orecchie di chi ha pensato di offenderla pesantemente con offese sessiste: “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi“, oppure qualcun altro ha scritto: “Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare”, o, ancora: “Bada a cantare”.

C’è anche chi ha detto: “Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi” e poi: “È un’estracomunitaria non merita di stare a casa nostra” commettendo anche un errore grammaticale.

La reazione di Elodie alle offese ricevute

Elodie ha dimostrato molto coraggio decidendo di pubblicare quelle terribili offese ricevute e, dopo averle appunto rese pubbliche, le ha commentate così: “E noi che vi mettiamo anche al mondo”.

Subito dalla parte della bravissima cantante si è schierato L’Anpi che ha preso le sue difese e ha detto: ““Massima e partigiana solidarietà alla cantante Elodie vittima di orrendi insulti sessisti dai fan di Salvini. L’odio è l’arma dei miseri”.

Dalla parte di Elodie la prima volta, quando Salvini aveva attaccato Sergio Sylvestre anche Emma era intervenuta contro Matteo Salvini che, a sua volta aveva risposto così: “Mi piacciono le canzoni di Emma. Andrei a un suo concerto, a prescindere dalle idee. Un conto sono le idee, un altro il rispetto per la sofferenza di una persona”.

Elodie, al di là di queste vicende sta vivendo, professionalmente un periodo d’oro, infatti per il brano Andromeda ha avuto il disco di platino.