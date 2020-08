Caterina Balivo posta foto da sola, a chi le chiede dove sia il marito lei dà una risposta che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo si sta finalmente riposando dopo un inverno alla conduzione di “Vieni da me” che quest’anno è stata estremamente faticosa a causa dalla pandemia da covid.

Caterina Balivo che ha lavorato finchè si è potuto è andata regolarmente in onda anche se tra mille difficoltà e paure, ora si sta rilassando e riposando da tutte le tensioni che il virus ha portato con sé.

Infatti, tutti i conduttori televisivi, pur continuando a svolgere con professionalità il loro lavoro sottolineavano sempre che andavano in onda tra mille difficoltà dovute all’organico ridotto proprio a causa del covid.

Oltre poi alle paure personali e al pensiero della famiglia che rimaneva in casa.

Caterina Balivo e il marito in vacanza

Mentre Caterina Balivo si accingeva a partire per le vacanze e si dirigeva in aeroporto ha postato una foto che ha fatto molto discutere. La foto immortalava il marito alla guida che indossava le cuffie per ascoltare la musica. I follower, alla vista di quella foto, si sono scandalizzati dicendo che era poco prudente oltre che vietato dal codice della strada, guidare con le cuffie .

La Balivo è subito intervenuta spiegando che le avrebbe indossate per pochi minuti. E poi Caterina ha anche esternato la sua paura di salire su un aereo per andare a trascorrere le vacanze in Sicilia.

Caterina Balivo dice il marito “è sparito”

Caterina Balivo è sposata con Guido Maria Brera, è innamoratissima del marito e non perde occasione per sottolinearlo.

Però, durante questa estate, le foto che ha postato l’hanno ritratta sempre e solo da sola e i follower si stanno ponendo qualche domanda.

I follower, ad un certo punto, sono diventi molto espliciti e le hanno fatto la domanda diretta e cioè dove fosse suo marito e perché non figurava mai nelle foto. A questa domanda Caterina non si è sottratta e ha prontamente risposto in un modo che ha allarmato ancora di più i follower. Infatti, si è limitata a dire solo “Sparito”.

I più l’hanno presa con ironia questa risposta e non hanno dato peso, qualcun altro ha pensato, invece, che la Balivo abbia voluto lanciare un indizio sulla crisi che sta vivendo con Brera. In realtà non sembrerebbe se fino a qualche giorno fa sul web hanno criticato l’aspetto fisico del marito e lei lo ha difeso a spada tratta.