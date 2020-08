Naike Rivelli durissima con Celentano, lui svela la relazione clandestina con Ornella Muti e Naike lo attacca con parole pesanti

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia Ornella Muti Adriano Celentano è sempre piaciuta al pubblico italiano e, nonostante si sapesse che Adriano Celentano era sposato con Claudia Mori l’idea che i due avessero avuto una storia d’amore, se pur clandestina, ha attirato l’attenzione di milioni di Italiani. Ornella Muti e Adriano Celentano hanno recitato insieme negli anni 80 in due film di grandissimo successo “ Innamorato pazzo “ e “Il bisbetico domato”.

L’intesa tra i due era evidente ma le voci di una loro relazione clandestina sono state confermate, solo qualche anno fa, nel 2014 quando Adriano Celentano ha deciso di rivelare e confermare che lui e Ornella Muti avevano avuto una relazione mentre lui era già sposato con Claudia Mori e aveva già i tre figli e Ornella Muti era prossima al matrimonio con Federico Facchinetti.

La reazione di Ornella Muti alle dichiarazioni di Adriano Celentano

Dopo che le voci che erano girate per anni sono state confermate dallo stesso Celentano, Ornella Muti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Io non lo avrei fatto. Adriano ha rivelato dopo tanti anni di aver avuto una storia d’amore con me, di botto, senza neanche avvertirmi. Lo ha fatto dopo un lunghissimo silenzio, mantenuto per rispetto dei nostri coniugi e soprattutto dei nostri figli era vero, ma io sono rimasta colpita».

E poi ha anche aggiunto: «Se voleva proprio liberarsi di questo segreto, sarei stata felice di saperlo per prima però gli uomini sono fatti così».

«Io non so quello che posso dire di Adriano e ho paura di ciò che vorrei davvero dire, ma ora l’imbarco è accaduto. Non è carino però, perché lo hai fatto? Perché lo ha detto? Lo giuro è stata la mia unica infedeltà durante la mia lunga relazione con Federico Facchinetti. Lo ammetto, lui è un uomo molto carismatico».

“Sì, ed è stata l’unica infedeltà della mia vita. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti”.

Naike Rivelli è stanca che dopo anni si torni ancora sullo stesso argomento

Ora a prendere la parola è Naike Rivelli, la figlia 45enne di Ornella Muti che ha scritto un post per invitare chi ne parla ancora di questa storia di farla finita perché la mamma e tutta la famiglia sono stanchi di leggere certe dichiarazioni.

Naike Rivelli ha scritto così su Instagram: “Adriano Celentano e Claudia Mori non fanno altro che parlare dei loro tradimenti come se mia madre e la nostra famiglia non esistessero. Lo trovo molto sgarbato, maleducato ed egocentrico”.

E poi ha anche aggiunto: “Un uomo che fa una cosa del genere dopo tutti questi anni lo trovo di cattivissimo gusto, svelando di ricordare bene quegli anni in cui lui e sua madre si frequentavano di nascosto. Io mi ricordo quel periodo perché avevo 5 o 6 anni. Celentano veniva a casa di mia madre, a Chiasso a fare il grande simpaticone”.

E poi, ancora: “Sicuramente sarà stato un grosso sbaglio quello di tradire la moglie con la mamma, ma ricordo che in quel periodo sembrava molto felice di farlo. Anche di essere scherzoso e favoloso con me che ovviamente non ne sapevo nulla, credevo fosse solo un attore favoloso e simpatico. Su questa storia hanno massacrato mia madre. Lei essendo una donna di gran classe ha sempre fatto silenzio stampa, specialmente per il rispetto nei confronti di Claudia Mori e della famiglia. A me da molto fastidio che si parli ancora di questa triste storia, di questo tristissimo uomo e del loro tristissimo matrimonio. Per favore lasciateci in pace, non ne parlate più”.