Ylenia Carrisi, reso noto l’audio della sua ultima telefonata ai genitori: “Mamma e Papà voi siete…”

Il mistero della scomparsa della primogenita di Albano e Romina Power, Ylenia, nonostante siano passati già 26 anni, è ancora fitto.

Nonostante le tante notizie spesso diverse sulla sua esistenza in vita il mistero rimane e la verità, quella vera, non è mai venuta fuori. C’è Romina Power che è convinta che la figlia sia ancora viva, un po’ come crede anche il fratello Yari che più volte ha dichiarato che Ylenia potrebbe aver deciso di non tornare più per il clamore che si è scatenato attorno alla sua persona, c’è, invece, poi Albano che ritiene che la figlia non sia più in vita.

La famiglia di Albano e Romina si è sgretolata dopo la scomparsa di Ylenia

Albano e Romina Power, pur innamoratissimi da sempre, e pur avendo messo al mondo 4 figli, non hanno retto al dolore per la scomparsa della figlia primogenita e dopo un po’ si sono separati.

Nessuno si aspettava che la famiglia perfetta, almeno all’apparenza potesse separarsi ma così è avvenuto e poi ognuno ha preso la propria strada e Albano si è rifatto anche un’altra vita accanto a Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido ormai quasi ventenni.

L’audio dell’ultima telefonata a casa di Ylenia alla mamma e al papà

“Studio aperto” ha reso nota una telefonata, l’ultima che Ylenia Carrisi ha fatto alla mamma e al papà prima di sparire nel nulla.

Ylenia, che è sempre stata una ragazza molto curiosa, molto colta e molto desiderosa di avventurarsi per il mondo era partita per New Orleans per conoscere la musica.

Nell’ultima telefonata dice delle parole ai genitori che sono bellissime ma sembrano quasi un saluto finale e un suggerimento pe quando lei non ci sarà più. Ylenia dice al telefono in una telefonata il cui audio originale è stato reso noto da “Studio aperto” un po’ di tempo fa

: “Siete diversi solo nell’apparenza: mamma è

bella, tu sei un po’… non tanto bello, ma per il resto

poi siete uguali”.

Pare che la ragazza abbia voluto spingere i genitori a non separarsi nonostante le divergenze che avrebbero potuto nascere in seguito alla sua scomparsa ma non è andata così e chissà se era veramente questo il senso che la ragazza voleva dare alle sue parole.