Andrea Damante e Ignazio Moser postano una foto e Selvaggia Lucarelli li attacca deridendoli: «… i due geni»

0 SHARES Condividi Tweet

Questa estate Andrea Damante e Ignatio Moser la stanno trascorrendo da single dopo esseri lasciati, entrambi con le rispettive fidanzate, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

Le coppie che sembravano solide dopo diversi anni, anche se nel caso di Damate De Lellis venivano già da una precedente rottura, non sono più tali.

Andrea e Giulia, Ignatio e Cecilia

Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono nuovi alla rottura del loro rapporto e, anche se sembrava avessero recuperato l’intesa passata, ora sono ritornati single.

Giulia sembra sia tornata a casa dei suoi per trascorrere l’estate anche se non si fa mancare cene fuori e giri per locali mentre Cecilia non si vede più in giro, tenuta al riparo dalla sua famiglia che le fa scudo come, d’altronde solo pochi giorni fa l’aveva fatto con Belen anche lei lasciata (e tradita?) dal marito Stefano De Martino.

Stefano De Martino poi in questi giorni è andato a Ibiza dove si trova Belen ma pare che lei lo abbia completamente ignorato.

Ignatio Moser qualche giorno fa è intervenuto sui social per smentire la storia che gli era stata attribuita con la bellissima attrice Anna Safronick e anche la stessa Safronick ha scritto un post smentendo questa storia e dicendo di essere in vacanza con il fidanzato e di non avere il dono dell’ubiquità.

Selvaggia Lucarelli attacca con la sua penna Andrea Damante e Ignazio Moser

Selvaggia Lucarelli ha scritto un post attaccando e asfaltando Andrea Damante e Ignatio Moser perché si erano esibiti in un locale e avevano postato le foto da cui era evidente che non indossavano le mascherine.

I due, che stavano lavorando in un locale in Sardegna, hanno postato foto e video sui social e Selvaggia Lucarelli ha commentato, con ironia e sarcasmo, così quello che ha visto

: “Tutti con la mascherina compresi i due geni”, perché dalle foto si vede inequivocabilmente che nessuno nel locale indossa le mascherine nonostante l’obbligo imposto dalla legge.

Selvaggia Lucarelli, qualche giorno fa, aveva anche riservato un commento per Elettra Lamborghini circa la sua decisione di non esibirsi più causa covid: “Diciamo che ha deciso dopo che sono girate le sue immagini di due giorni fa al Praja, diciamo che ha deciso dopo le critiche, diciamo che se lo può permettere più che altri, ma diciamo che è comunque un messaggio e meglio tardi che mai”.