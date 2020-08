Adriana Volpe critica Serena Enardu per la bandierina sulla torta e la Enardu risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Enardu e Adriana Volpe avevano già avuto modo di conoscersi e non piacersi in occasione della partecipazione di entrambe alla casa de “Il Grande fratello vip”.

Serena Enardu era entrata nella casa più spiata d’Italia per riconquistare il suo fidanzato Pago mentre Adriana Volpe era lì per ricominciare la sua vita professionale dopo la fine della sua avvenuta all’interno della trasmissione Rai “I fatti vostri” accanto a Giancarlo Magalli con il quale, a causa delle forti tensioni, era anche andata a finire nelle aule di Tribunale.

Adriana Volpe attacca Serena Enardu

Serena Enardu e la sorella gemella Olga hanno partecipato ad una festa di compleanno di una loro cara amica, la personal trainer Viviana Peccato e avevano postato la foto accanto alla torta.

La torta presentava come decorazione una bandiera con la svastica e per questo Serena è stata criticata, offesa e umiliata tantissimo sul web e anche minacciata.

Serena si è immediatamente scusata e ha provato a spiegare cosa fosse successo.

Serena Enardu ha raccontato così: “Quando è arrivata la torta abbiamo fatto il video, come al solito abbiamo postato immediatamente e si è creato il caos sul simbolo della svastica che c’era sulla torta che probabilmente, in modo molto ingenuo, che il marito della festeggiata le ha fatto mettere perché lei è un po’ ‘tiranno’, sia come personal trainer che come compagna. E quindi, in maniera superficiale, è stata utilizzata quell’immagine. Noi ci dissociamo in modo assoluto da quel simbolo e dall’ideologia e dalla politica nazista. E se, in qualche modo, abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Però, a volte, ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto”.

A quel punto Adriana Volpe, durante la trasmissione che conduce, “Ogni mattina” su TV8 accanto ad Alessio Viola ha voluto dire la sua sull’argomento e ha detto: “Serena ha praticamente detto che la sua è stata una svista. Io però aggiungerei: una cosa è una svista e una cosa è la svastica. Sono due cose completamente differenti”

Ma a Serena non è andato giù questo commento di Adriana Volpe e sui social ha scritto un messaggio che sembra proprio indirizzato ad Adriana Volpe: “Cercasi attenzione”.

La risposta di Serena Enardu al commento di Adriana Volpe

Le polemiche non accennano a placarsi e, anche dopo il commento di Adriana Volpe, Serena Enardu è tornata sui social per rispondere a quelli che lei ha definito i falsi moralisti e ha detto:

“Noi non solo ci vergogniamo per loro, per questi finti moralisti, ma ci siamo anche un po’ rotti le pal*e. Ma giusto un pelino. Un detto dice: ride bene chi ride ultimo. Non si tratta solo di polemica, ma è anche diffamazione, incitamento all’odio, falsità. Ci sono un sacco di articoli totalmente falsi”.

Serena ha anche aggiunto: “Io non ho commesso nessun reato ma chi mi minaccia di morte e mi appella in maniera oscena sì, non mandatemi messaggi minatori, il mio telefono finirà in procura”.

A proposito del gesto di far mettere come decorazione una bandierina con la svastica, Serena ha detto che il compagno della loro amica ha scelto quella decorazione “per sbeffeggiarla, visto che nel suo lavoro e nell’essere compagna è una donna molto forte e molto rigida, ha voluto usare questo simbolo. È stato usato il simbolo per indicare una cosa in modo ignorante e molto ingenuamente. Ci dissociamo da tutte le ideologie naziste, mi sembra assurdo anche dirlo, visto che io non riesco nemmeno a guardarle. Chi mi conosce sa che salvo anche un pipistrello, figuriamoci se possa sposare un’ideologia del genere”.