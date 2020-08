Carolyn Smith lancia una provocazione sul web e i follower la osannano

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith da tempo sta lottando con tutte le sue forze contro un cancro. E’ stata lei stessa che, fin da subito, ha messo al corrente i suoi follower di ciò che le stava accadendo e in quell’occasione raccontò che a farle scoprire la malattia fu il suo cagnolino che le saltava sul seno per giocare mentre lei era a letto provocandole un dolore non proporzionato al peso del cagnolino. Da lì Carolyn capì che c’era qualcosa che non andava e iniziò a sottoporsi a visite fino a quando non venne fuori la durissima verità ma lei non ha mai perso il buon umore e, compatibilmente con la cura della sua salute ha continuato a lavorare.

Carolyn Smith giurata a “Ballando con le stelle”

Carolyn Smith, fin dalla prima edizione di “Ballando con le stelle” ha partecipato alla trasmissione in veste di presidente di giuria. E’ un ruolo che le calza a pennello visto i trascorsi di tutto rispetto come ballerina e, anche se è molto dura, è sempre estremamente professionale e non si lascia coinvolgere da simpatie e o antipatie verso i concorrenti come, forse, a volte capita a qualche altro giurato. Fino a a qualche anno fa uno dei giurato era anche Lamberto Sposini ma poi, purtroppo, è stato colpito da ictus e non ha più potuto lavorare.

Oggi in giuria c’è Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

La provocazione di Carolyn Smith

Carolyn Smith si è fatta fotografare e poi ha postato sul web la foto dove indossava una maglietta che riportava la seguente scritta: “Io non sono bassa. Sono compatta e ridicolmente adorabile”.

Tutti i suoi follower hanno apprezzato tantissimo la simpatia di Carolyn e l’hanno invasa di “mi piace” come ha fatto anche una delle ballerine di ballando con le stelle, Alessandra Tripoli.

Carolyn Smith, che aggiorna sempre i suoi fans dello suo stato di salute, qualche giorno fa ha scritto così sui social: “Va tutto bene. Ho chiarito la mia situazione con i medici”.