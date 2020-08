Bianca Guaccero si scontra con un fan in un botta e risposta durissimo, lei non molla e alla fine la spunta

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è in vacanza in Puglia , la sua terra di origine dove torna sempre, appena gli impegni lavorativi glielo permettono. Quest’anno per i conduttori televisivi l’impegno è stato più duro del solito perché hanno dovuto fare i conti con il covid che, quando ha permesso loro di tornare di nuovo in studio , in televisione hanno dovuto lavorare con un organico ridotto e , dunque tra mille difficoltà. Ma tutti i professionisti che abbiamo potuto seguire in tv durante la chiusura forzata nelle nostre abitazioni ci hanno fatto compagnia e, pur lavorando con la paura, hanno sempre dato tutti il meglio di loro stessi come ha fatto Bianca Guaccero che non ha mai fatto mancare il suo splendido sorriso.

Bianca Guaccero e la sua vita privata

Di Bianca Guaccero si sa davvero poco perché è una persona estremamente discreta. Ogni tanto le vengono attribuiti dei flirt ma lei li smentisce puntualmente e ribadisce che da tempo è single e che si occupa esclusivamente della sua bambina.

L’attacco del fan a cui lei risponde con fermezza

Bianca Guaccero è molto attiva sui social e non lesina foto che la ritraggono bellissima ed è sempre in contatto con i suoi follower che la amano molto.

Recentemente un suo fan, però, l’ha attaccata e le ha detto: “Ma per rispondere che criterio usi … Capisco non sia facile rispondere a tutti ma essere selettivi rischia di creare dispiacere”.

Bianca Guaccero ha subito risposto: “Io non sono sempre attaccata al telefono. Leggo e rispondo, non faccio selezione alcuna. Non ho nessuna agenzia dietro i miei profili e, avendo una figlia e una vita, non sempre riesco a rispondere. Anche se lo vorrei tanto e mi sento sempre in debito con voi”.

E poi ha voluto anche aggiungere: “La mia non è cattiveria o menefreghismo: è vita. E la vita non può essere sempre attaccata ad un telefono. Io ogni tanto lo lascio a casa il telefono, proprio per assaporare quell’idea di libertà che oggi sembra essere completamente svanita”.

Il fan non ha più risposto perché quanto ha detto la Guaccero è davvero incontestabile. E' vacanza anche per loro e i tempi per ricaricarsi dall'inverno servono a tutti anche perché la ripartenza è vicina e non sarà neppure questa semplicissima visto l'aumento dei contagi e di alcune misure che saranno prese per il contenimento del virus.