Albano e Loredana Lecciso, movimenti strani a Cellino San Marco, chi è arrivato nella tenuta e perché, l’ipotesi più accreditata

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Loredana Lecciso, dopo aver trascorso il lockdown insieme a Cellino San Marco, si sono riavvicinati tantissimo a dispetto di tutte le voci che li vorrebbero sempre in crisi e di un Albano perennemente indeciso tra la moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso. La tenuta di Albano è così grande che Romina Power e Yari , pur non volendo in alcun modo entrare a contatto con Loredana Lecciso con la quale non c’è mai stato un buon rapporto, riescono comunque a vivere a Cellino San Marco pur non incontrandosi mai.

Si sa da tempo che Yari Carrisi non sopporta Loredana Lecciso e che sta facendo di tutto per convincere il padre a non sposarla come pare abbia, invece, intenzione di fare Albano.

Romina Power è a Cellino San Marco a casa del figlio Yari

Romina Power fa la spola tra la casa della figlia Cristel che è ormai mamma di due bambini e Cellino San marco dove c’è Yari e Romina yunior.

Quando Romina è a Cellino si rintana nella sua casa con Yari e non ha contatti con Loredana perché tra le due non è mai corso buon sangue tanto che qualche giorno fa Loredana ha organizzato una festa di compleanno per Albano che ha compiuto 77 anni e ha invitato Romina che, però, non si è presentata.

Questo almeno è quanto ha riferito Giovanni Ciacci che pare essere molto vicino a Loredana Lecciso e che ha difeso in più di un’occasione.

I big della musica che si stanno affacciando a Cellino San Marco

D’estate, e non solo, si sa che a Cellino San Marco arrivano tantissimi colleghi di Abano che vengono ospitati nella tenuta.

Questa estate abbiamo visto le foto di Gianni Morandi con la moglie Anna , J-Ax con la famiglia e ora sappiamo che sono stati da Albano e Loredana Mogol, Bocelli e Malgioglio.

Qualcuno pensa che Albano abbia in mente un nuovo e bellissimo progetto musicale e che stia provando a coinvolgere tutti i colleghi e amici a cui tiene di più. Una serata Mogol l’ha trascorsa anche con Romina Power e Yari e, quando poco prima di cantare accompagnato dalla chitarra di Yari “Il mio canto libero” ha spiegato cosa c’era dietro quel brando Romina si è commossa fino alle lacrime.