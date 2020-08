Melissa Satta e Boateng, il gossip parla di crisi e Boateng risponde sui social: «Ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre».»

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta e Boateng formano una bellissima coppia dal 2011 quando si sono conosciuti e perdutamente innamorati.

Sono stati insieme per 5 anni e poi si sono sposati nel 2016, a Porto Cervo quando erano già diventati genitori di Maddox che, nato nel 2014, oggi ha 6 anni.

La famiglia sembrava felice fino all’anno scorso quando i due si sono allontanati pur soffrendo tantissimo. Infatti, Melissa Satta in quel periodo rilasciò diverse interviste non spiegano i motivi della separazione, motivi che non si sono mai saputi perché la coppia è sempre stata molto riservata, ma spiegando di vivere malissimo il fallimento del suo matrimonio.

Melissa e Boatneg dopo la prima crisi si sono riavvicinati

Melissa e Boateng hanno fatto un grande sforzo ma in nome del loro amore e dell’amore che entrambi nutrono per il loro bambino, si sono riavvicinati e hanno spazzato via tutte le nubi. Il matrimonio è tornato sereno e hanno ricominciato a vivere come una famiglia e Melissa, dopo la riconciliazione, aveva raccontato così in occasione di un’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo: «La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento … Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però, un domani, potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio».

Ma in questo giornali il gossip si stava di nuova scatenando sul loro conto e ha raccontato di una nuova crisi all’orizzonte.

La nuova crisi secondo il gossip

Il gossip ha iniziato a parlare di un’altra crisi tra Melissa e Boateng, di una lontananza che Melissa mal sopporta da quando lui ha iniziato a giocare in Turchia e di conseguenza di una Melissa che alle cene con il marito preferisce quelle con le amiche.

E allora i due, sempre con la discrezione che li contraddistingue, hanno postato sul web la stessa foto e a corredo Boateng ha scritto così: «Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre».

La crisi è stata così smentita dai diretti interessati.