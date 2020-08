La vita in diretta Estate, Andrea Delogu non trattiene le lacrime mentre Marcello Masi prova a nascondere le sue

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” è un programma che sta davvero piacendo tanto. I suoi due conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi sono entrati subito nelle grazie dei telespettatori che, dopo la coppia Cuccarini Matano, temevano di vedere ancora colleghi in competizione e in guerra. Invece, fin da subito, si è capito che tra i due l’aria era molto distesa, che c’era una sintonia speciale che si è rafforzata puntata dopo puntata. Non fingono di andare d’accordo ma bene stanno davvero, ognuno rispetta gli spazi dell’altro e si divertono a scherzare, a prendersi in giro ma sono degli ottimi professionisti e questo si è capito fin da subito.

Andrea Delogu si commuove fino alle lacrime e non lo nasconde, Marcello Masi prova a nascondere le sue dietro una mano

Purtroppo, la notizia di qualche giorno fa, la scomparsa del piccolo Gioele Mondello, il bambino di soli quattro anni che non è stato più ritrovato da quando è scomparsa anche la mamma, Viviana Parisi, ha sconvolto tutta l’Italia.

Proprio mentre l’inviato di “Vita in diretta estate” era sul luogo dove lo stavano cercando è arrivato il carro funebre.

A quel punto il papà di Gioele , distrutto dal dolore, è scoppiato a piangere e in studio Andrea Delogu non è riuscita in alcun modo a contenere la commozione e ha pianto anche lei.

Marcello Masi ha provato a nascondere le sue lacrime con una mano ma è stato altrettanto evidente che anche i suoi occhi erano bagnati dalle lacrime.

Marcello Masi è riuscito solo a dire: “Purtroppo è il nostro lavoro”.

E poi l’inviato ha detto: “Il papà sta abbracciando la bara”.

Sul web Andrea Delogu viene attaccata ma lei risponde e mette a tacere

Sul web, si sa, spesso si tende a criticare e ad attaccare anche senza ragione ma solo per il gusto di farlo.

Andrea Delogu ha ricevuto alcune critiche molto pesanti ma lei, senza scomporsi ha risposto: “Il programma è seguitissimo”, cosa che in effetti è.

Quindi le critiche che sono state mosse sono assolutamente infondate perché l’accusa di fare ascolti bassi non regge assolutamente.

La Delogu è stata molto dettagliata nelle sue risposte quando ha spiegato che lo share che fa la trasmissione è attimo, il 13% insieme ad una media di un milione di spettatori.