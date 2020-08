Figlia Totti, interviene Selvaggia Lucarelli e dice: “E’ stato fatto anche alla 15enne Aurora Ramazzotti ma nessuno fiatò forse perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

In queste ore non si parla d’altro che della foto che ritrae la 13enne Chanel Totti al mare con il papà, Francesco e, se il suo viso è, giustamente, pixellato, in bella mostra è il suo lato b.

Dopo le indignate reazioni del popolo del web che hanno invitato a gran voce i genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti ad intervenire immediatamente sulla questione, ha detto la sua il Telefono azzurro, poi il Moige e, infine, è intervenuta in prima persona il direttore del settimanale “Gente”, Monica Mosca, responsabile della pubblicazione della foto incriminata.

Il messaggio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono prontamente intervenuti sui social e hanno scritto il seguente identico messaggio, ognuno sulla propria pagina Instagram: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti».

Il direttore di Gente, Monica Mosca ha scritto così: «Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo».

L’intervento di Selvaggia Lucarelli “E’ stato fatto anche ad Aurora Ramazzotti ma nessuno ha fiatato”

Su questa scottante questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha voluto ricordare una foto molto simile scattata nel 2011 al lato b di una giovanissima e 15enne Aurora Ramazzotti ma in quella occasione, chissà perché, nessuno ha parlato, si chiede la bravissima Selvaggia Lucarelli che, nel frattempo, sta scaldando i motori per prepararsi alla prossima edizione di ”Ballando con le stelle” sempre nel ruolo di giurata.

Selvaggia Lucarelli ha scritto così: «Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga … Forse, o forse se sei figlia di Francesco Totti c’è una sensibilità in più. Chissà».

Allora sulla copertina del settimanale “Oggi” era fotografata di spalle Aurora Ramazzotti in compagnia della mamma Michelle e il titolo era il seguente: «Stessa spiaggia, stesso mare e…stesso bikini».