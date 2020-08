Sonia Bruganelli risponde agli haters con un messaggio che non si aspettava nessuno

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è molto attiva sui social e non perde occasione per postare foto di momenti che vive insieme alla sua famiglia.

I loro momenti sono, molto spesso, momenti che le famiglie normali non possono permettersi e, per questo, il web l’attacca molto spesso e lei appare sempre molto divertita ma, soprattutto, indifferente alle critiche che le vengono mosse. In un’occasione il marito Paolo Bonolis ha avuto modo di chiarire che la moglie si diverte a provocare e che le conseguenze delle sue azioni la divertono molto e forse, proprio questo è ciò che irrita maggiormente il web che la legge.

Sonia Bruganelli e la foto della macchinetta per scoprire la positività

Grandissimo polverone ha sollevato la foto che Sonia Bruganelli ha postato qualche giorno fa, che ritrae accanto alla tazzina del caffè la macchinetta che rivela la positività al covid e che le aveva dato un esito incerto.

Il web si è scatenato con numerosissimi commenti e poi la famiglia Bonolis è partita pe la Sardegna in vacanza, in Costa Smeralda.

La Sardegna è una delle regioni che sta più soffrendo in questo periodo per il covid e in tantissimi, che sono tornati da questa regione per le vacanze, sono risultati positivi.

E allora sui social le hanno scritto così: “Quando andate via e siete positivi al Covid, permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna, che prima del vostro arrivo era un’isola felice” o, ancora: “Pensa quando tornerete a Roma come vi guarderà la gente…”.

La inaspettata replica di Sonia Bruganelli

Di solito Sonia Bruganelli non risponde agli attacchi degli haters ma questa volta non ne ha potuto fare a meno e ha risposto così: “Mia figlia ha un problema al cuore, come sapete tutti ormai, per cui noi facciamo test sierologico ogni tre settimane. In più abbiamo quei test portatili che i ragazzi si fanno spessissimo visto che nessuno vuole ammalarsi, nemmeno i figli dei ricchi sai??? Le nostre vacanze sono state in ville e siamo stati sempre dentro. Non dite cose solo per odio sociale o perché vi state annoiando, non ha senso”.

Anche Paolo Bonolis e il figlio si sono dovuti sottoporre al test perchè sono stati con Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che è risultato positivo e che attualmente è in isolamento.