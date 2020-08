“Vita in diretta Estate”, Marcello Masi e Andrea Delogu: “Per favore, così fa piangere anche noi”

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” sta proseguendo raccogliendo consensi e ritorno in termini di ascolti.

I due conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno convinto fin da subito e, con loro, i telespettatori da casa hanno potuto rasserenarsi dopo le tensioni nascoste, ma neanche troppo bene, da parte della coppia Lorella Cuccarini Alberto Matano.

Alberto Matano alla conduzione de “Vita in diretta”

Tra pochi giorni Marcello Masi e Andrea Delogu cederanno il posto ad Alberto Matano che tornerà alla conduzione, questa volta da solo, de “Vita in diretta”. Dopo un lungo silenzio che è seguito alle accuse che gli sono state mosse dalla Cuccarini, Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale ha preso le distanze da quanto sostenuto dalla Cuccarini dicendo di non essere assolutamente un maschilista ma solo un giornalista che ci tiene a fare molto bene il suo lavoro. Dopo la conferma di Matano alla conduzione de “Vita in diretta” e della esclusione di Lorella Cuccarini, in molti si sono schierati dalla parte di Lorella, in primis Pierluigi Diaco che ha avuto modo di dire direttamente a Matano cosa pensava del suo modo di fare.

Pare che i due abbiano avuto uno scontro molto acceso nei corridoi della Rai anche se Diaco ha smentito dicendo che si è trattato di una civile conversazione senza che fossero usati toni alterati.

I conduttori all’ospite “Se fa così ci commuoviamo anche noi”

“Vita in diretta estate” si occupa anche molto di sociale e si è anche occupato della tristissima vicenda di quel signore che percependo una pensiona bassissima non riesce a pagare il fitto e a fare anche la spesa.

Il sig. Giuseppe da Agrigento, vedendosi in grosse difficoltà ha deciso di chiamare la polizia spiegando loro che da cinque giorni non mangiava perchè non aveva soldi per fare la spesa.

Il signor Giuseppe che aveva sempre lavorato nell’edilizia, non era in grado, con la sua bassissima pensione, di far fronte alle spese di prima necessità.

Marcello Masi e Andra Delogu quando hanno visto che il sig. Giuseppe, in collegamento con lo studio non riusciva neppure a parlare per la commozione gli hanno detto per rincuorarlo:

“Fa piangere anche noi così”.

Anche Andrea Delogu è riuscita a stento a trattenere le lacrime perché era facilissimo immedesimarsi con il dolore, la vergogna e il pudore di quell’uomo e pensare che chissà quanti “sig. Giuseppe” ci sono in Italia.