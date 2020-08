Romina Power a cena con Loredana Lecciso che dice “A tavola non si litiga”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power e Loredana Lecciso, per la prima volta da quando si conoscono o meglio da quando Loredana Lecciso è entrata a far parte della vita di Albano e quindi della sua famiglia, sono riuscite e dividere uno spazio comune senza litigare, in serenità.

Romina Power e Albano

Dopo la fine del matrimonio tra Romina Power e Albano, probabilmente dovuto al fortissimo dolore provocato dalla scomparsa, senza che fosse mai più ritrovata, della figlia, la primogenita Ylenia, il loro pubblico, i loro fans hanno sempre sperato in un riavvicinamento, in una risoluzione dei loro problemi per vederli ancora insieme. Infatti, Albano e Romina hanno sempre rappresentato nell’immaginario collettivo, prima la coppia ideale, poi la famiglia ideale, quella che tutto avrebbero voluto avere: innamorati, felici, ricchi con tanti figli e con una vita vissuta all’insegna della semplicità, in campagna a Cellino San Marco ma per lavoro sempre in giro per il mondo.

Purtroppo, il loro sogno si è infranto nel modo più violento e terribile, con la perdita di una figlia e non sono stati più in grado di riavvicinarsi. Sul lavoro dopo tanti anni, tanto dolore e tante udienze in aule di tribunale sono riusciti a tornare a formare una coppia ma nella vita no. Albano è andato avanti, si è rifatto una famiglia, con una nuova compagna, Loredana Lecciso e due figli, Jasmine e Bido, Romina è rimasta sola e sempre insieme ai suoi figli Yari, Cristel e Romina Yunior.

I rapporti tra Romina e Loredana

I rapporti tra Romina e Loredana non sono mai stati buoni e questo è anche legittimo se si considera che il matrimonio tra Albano e Romina non è terminato perché è finito l’amore ma perché una tragedia si è abbattuta sulla loro vita.

Anche i figli di Albano e Romina non sono mai stati particolarmente contenti della relazione tra il padre e Loredana e, pare che, chi più di tutti abbia osteggiato il rapporto sia stato Yari che a mamma Romina è legatissimo.

Ma dopo guerre più o meno fredde, liti e parole dette a denti stretti le due donne di Albano, attuale ed ex, sono riuscite a stare a cena insieme e l’occasione è stata la presentazione della fidanzata di Yari, Thea Crudi in famiglia.

Mamma Romina si è detta entusiasta della fidanzata del figlio e Loredana Lecciso è stata intervistata dal settimanale Nuovo a proposito della cena a cui era presente Romina e ha detto: “A tavola non si litiga, si mangia…” facendo capire che la serata è stata piacevole e non c’è stato spazio per le tensioni.

Anche Marta Flavi ha voluto dire la sua sulla questione e ha dichiarato: “E’ stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex” .

Tutto sereno, pace fatta ma nel video della serata girato da Yari e postato in rete di Loredana non c’è traccia. Voluta