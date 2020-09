“Vita in diretta estate” Marcello Masi ad Andrea Delogu: «Lo hai fatto davvero?»

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in diretta estate” prosegue la sua programmazione senza alcuno scossone e i due conduttori, sempre più affiatati, complici e sereni si stanno avviando a portare in porto questa loro stagione che ha dato tante soddisfazioni in termini di ascolti e riscontro di pubblico.

Marcello Masi e Andrea Delogu piacciono davvero tanto e il pubblico si diverte molto quando si punzecchiano e si prendono in giro bonariamente. E’ evidente che tra i due c’è sintonia e rispetto.

I siparietti di Andrea Delogu e Marcello Masi

Ieri Andrea Delogu è arrivata in studio con un abbigliamento molto semplice: una maglia bianca, pantaloncini lilla e un bel paio di scarpe.

Quando i due conduttori stavano per salutare il pubblico, a trasmissione finita, Andrea, è stata inquadrata e non indossava più le scarpe con il tacco alto ma dei mocassini. E allora Masi, stupito le ha detto: «Ma tu hai sempre condotto così?» ,e Andrea Delogu ha annuito scherzando ma poi la regia ha mostrato il prima e il dopo e si è visto che la Delogu aveva cambiato scarpe.

E Masi le ha detto: «Ti sei cambiata le scarpe durante il programma» mentre la Delogu ha controbattuto: «Ma senza tacchi sono così bassa vicino a te? Sono contenuta…».

Andrea Delogu fa un’affermazione strana sui social

“Vita in diretta estate” sta per terminare perché fra qualche giorno al timone ci sarà Alberto Matano per tutta la stagione autunnale e invernale. Quest’anno Matano sarà da solo, orfano di Lorella Cuccarini e di qualunque altro coconduttore.

La Rai ha fatto questa scelta e il pubblico aspetta di vedere come sarà questa nuova edizione di “Vita in diretta”.

Qualche giorno fa Andrea Delogu ha postato sui social una foto che la ritrae bellissima in un ambito color oro e ha scritto la seguente didascalia: “Raga sto uno straccio oggi, ma voi guardatemi così”.

Forse Andrea Delogu che per condurre Vita in diretta non ha fatto ferie è molto stanca ma certamente soddisfatta di come è andata l’edizione condotta da lei e da Marcello Masi.

Andrea Delogu e Marcello Masi hanno preso in mano una eredità pesante dopo la fine di Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano perché terminata con una lite mai esplosa ma comunque terribile. Sono riusciti , invece, a riportare quel clima sereno e allegro che il pubblico si aspettava e in cui sperava.